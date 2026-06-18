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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sinema biletlerinde yüzde 70 indirim dönemi!

18.06.2026 - 09:37 | Son Güncellenme:

#Sinema#Bilet İndirimi#Film Özel Bileti

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle sinema biletlerinde yeni kurallar belirlendi. Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle “film özel bileti” adıyla yeni bir bilet türü tanımlanırken, indirimli biletlerde uygulanabilecek oranlar da yeniden düzenlendi.

Resmi Gazetede yayımlandı: Sinema biletlerinde yüzde 70 indirim dönemi

Kültür ve Turizm Bakanlığının “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği”, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Yönetmelikle birlikte “film özel bileti” adı altında yeni bir bilet türü oluşturuldu. Buna göre, film yapımcısı ile diğer gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılan sözleşmeler kapsamında ilgili film için satılan biletler “film özel bileti” olarak değerlendirilecek.

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İNDİRİMLİ BİLETLERDE ORANLAR BELİRLENDİ

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Yeni düzenlemeye göre;

* Öğrenci, halk günü, belirli yaş üzeri ve kamu meslek gruplarına yönelik biletlerde tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 40’a kadar,

* Engelli, şehit yakını, gazi, sabah seansı, kurum ve izleyici özel biletlerinde yüzde 50’ye kadar,

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* İnternet üzerinden satılan biletlerde ise diğer indirimlere ek olarak yüzde 10’a kadar indirim uygulanabilecek.

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YÜZDE 70’E KADAR İNDİRİM

Film özel biletleri, sinema salonlarının belirlediği tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70’i aşmayan indirimle sabit fiyat üzerinden satılabilecek.

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Bu biletlerde uygulanacak indirim oranı ve fiyat, sinema salonu işletmecisi ile filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşmeyle belirlenecek.

BİLET BİLGİLERİ BAKANLIĞA BİLDİRİLECEK

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Film özel biletlerine ilişkin bilgiler, Bakanlığın belirleyeceği sinema salonu işletmecisi dernekleri ve yapımcı meslek birliklerinin yetkilendireceği kişi veya kuruluşlar tarafından sağlanan sistem üzerinden Bakanlığa bildirilecek.

İNDİRİMLER TÜM TÜRKİYE’DE GEÇERLİ OLACAK

İzleyici özel bileti ve film özel bileti kapsamında uygulanacak indirimler, ülke genelinde faaliyet gösteren ve uygulamaya katılan sinema salonlarında geçerli olacak. Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

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