Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaRestoran ve kafelerde yeni dönem! Menüde içerik ve kalori zorunluluğu başladı
HaberlerUzmanpara

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Menüde içerik ve kalori zorunluluğu başladı

02.07.2026 - 13:51 | Son Güncellenme:

#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Yemek Sektörü#Alerjen Uyarısı

Yeme içme sektöründe yeni dönem başladı. Menülerde gıdaların içerik, alerjen ve kalori bilgileri sunulmak zorunda. TÜRES Genel Sekreteri Turşak, "Yapay zeka değil, uzman raporu esas alınmalı" uyarısı yaptı.

Restoran ve kafelerde yeni dönem Menüde içerik ve kalori zorunluluğu başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 28 Mart'ta yapılan açıklamada, güvenilir gıda süreçlerinde büyük bir yeniliğin hayata geçirildiği belirtilmiş, restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde, menülerin yanında gıdaların içeriklerini ve alerjen bilgilerini belirtme zorunluluğunun getirileceği bildirilmişti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Restoran, kafe ve yemekhane gibi toplu tüketim yerlerinde gıdaların içerik ve enerji (kalori) değerlerinin tüketiciye sunulması temmuz ayı itibarıyla başladı.

İlginizi Çekebilir
Bakan Yumaklı: IPARD 3 kapsamında 375,6 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirdik
Bakan Yumaklı: IPARD 3 kapsamında 375,6 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirdik
Bakan Yumaklı, 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi
Bakan Yumaklı, 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi
Bakan Yumaklı: Yılda ortalama 1,3 milyon gıda denetimi gerçekleştiriyoruz
Bakan Yumaklı: Yılda ortalama 1,3 milyon gıda denetimi gerçekleştiriyoruz

Söz konusu içerikler, menülerde, duvar tahtalarında, broşürlerde, dijital ekranlarda veya karekod aracılığıyla sunulacak. Bilgiler karekod ile veriliyorsa işletmelerin görünür bir yerine, "Bu bilgilere karekod ile ulaşabilirsiniz. Karekod kullanamayan tüketiciler talep ederse bilgi kendilerine ayrıca sunulur." yazısının asılması gerekecek.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Uygulama, tüketicinin bilinçli seçim yapmasını sağlamak, alerjenlerden korumak, dini, sağlık veya kişisel tercihlere uygun seçimleri kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildi.

Haberin Devamı

"GÜVENLİ GIDAYA ERİŞİM AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Haberin Devamı

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Sekreteri Rıdvan Turşak, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dün itibarıyla başlayan yeni süreci yakından takip ettiklerini ve aylardır üyelerini ve sektörü bilgilendirdiklerini söyledi.

Haberin Devamı

Turşak, "Bu düzenleme sadece bir mevzuat değişikliği değil, aynı zamanda tüketicinin doğru bilgilendirilmesi ve güvenli gıdaya erişimi açısından önemli bir adım. Özellikle gıda alerjisi bulunan vatandaşlarımız ile özel beslenme gereksinimi olan bireyler için menülerde yer alacak bilgiler büyük önem taşıyor." dedi.

Haberin Devamı

Rıdvan Turşak, menülerde yer alacak besin değerlerinin mutlaka uzmanlar tarafından hazırlanması gerektiğinin altını çizerek, işletmeleri yapay zeka ile hazırlanan analizlere güvenmemeleri konusunda uyardı.

Yurt dışı telefonlarda yeni dönem başladı!
Yurt dışı telefonlarda yeni dönem başladı!Yurt dışı telefonlarda yeni dönem başladı!Haberi Görüntüle

Yapay zekanın her alanda büyük kolaylıklar sağlayabildiğini dile getiren Turşak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Haberin Devamı

"Yapay zekanın faydası da var ancak menülerde yer alacak besin değerleri ve alerjen bilgilerinin doğruluğu yapay zekayla değil uzman raporlarıyla belgelenmelidir. Diyetisyenler, gıda mühendisleri ve bu alanda yetkin kuruluşlardan profesyonel hizmet alınması hem işletmeler hem de tüketiciler açısından büyük önem taşımaktadır. Denetmen restorana geldiğinde ve bu değerleri neye göre hazırladınız dediğinde sorunun cevabı uzmanlardan alınan bir analiz raporu olmalıdır. Yapay zeka bu şekilde güvenilir bir rapor vermemektedir."

Haberin Devamı

"MENÜDE YER ALAN HER BİLGİ İŞLETMENİN BEYANIDIR"

TÜRES Genel Sekreteri Turşak, konuya ilişkin değerlendirmelerin Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından yapılacağını belirterek, menülerde yer alan tüm bilgilerin "işletmenin beyanı esastır" düsturuna göre değerlendirileceğini söyledi.

Bir ürünün alerjen içermediği belirtilmesine rağmen gerçekte farklı bir durumun ortaya çıkması halinde işletmelerin hukuki sorumlulukla karşı karşıya kalabileceğini vurgulayan Turşak, "Bu nedenle hazırlanan tüm içeriklerin bilimsel verilere dayanması ve uzmanlar tarafından doğrulanması gerekiyor." diye konuştu.

Turşak, işletmelere çağrıda bulunarak, "Bu uygulama kapsamında menülerde içerik belirtme zorunluluğu bulunan tüm işletmelerimiz hazırlıklarını tamamlamalı. İhtiyaç duyan üyelerimiz TÜRES aracılığıyla alanında uzman kuruluşlara yönlendirilerek profesyonel destek alabilir." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı
GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ İADE YERLERİ: İstanbul'da DOA geri dönüşüm makinesi nerelerde var? DOA geri dönüşüm ödemesi nasıl alınır?
GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ İADE YERLERİ: İstanbul'da DOA geri dönüşüm makinesi nerelerde var? DOA geri dönüşüm ödemesi nasıl alınır?GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ İADE YERLERİ: İstanbul'da DOA geri dönüşüm makinesi nerelerde var? DOA geri dönüşüm ödemesi nasıl alınır?Haberi Görüntüle

Sağlıklı ve güvenilir gıda sunumunun sektörün en önemli sorumluluklarından biri olduğuna dikkati çeken Turşak, "Tüketicinin doğru bilgilendirilmesini sağlayacak bu düzenlemeyi destekliyor, sektörümüzün de en doğru şekilde uygulayacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Rıdvan Turşak, uygulamanın 1 Temmuz itibarıyla birden fazla şubesi bulunan restoran ve kafeler için, 2027 yıl başından itibaren de tüm yeme-içme işletmeleri için geçerli olacağını sözlerine ekledi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Zam oranı ne olacak En düşük emekli maaşı için masadaki rakam ortaya çıktı
Zam oranı ne olacak? En düşük emekli maaşı için masadaki rakam ortaya çıktı
İsrail ve Yunanistanda NATO düğümü Peş peşe Türkiye itirafları: Gerçeklerden kaçamayız, yakın takipteyiz
İsrail ve Yunanistan'da NATO düğümü! Peş peşe 'Türkiye' itirafları: 'Gerçeklerden kaçamayız, yakın takipteyiz'
Bir devrin sonu Galatasarayda Mauro Icardiye kapılar kapandı
Bir devrin sonu! Galatasaray'da Mauro Icardi'ye kapılar kapandı
Yeni belalımız C31K
Yeni belalımız C31K
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginTürkiye neden savaşa hazırlansın ki!..
Melih Aşık
Melih AşıkMERDİVENDE ÜÇ ŞAİR
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalBu Avrupa ile ne ittifak olur ne birlik!
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluFaruk Turgut’un doğrusu yanlışı!
Eren Aka
Eren AkaHer evde yapılan büyük hata!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaErdem bu kez portresiyle müze koleksiyonunda
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerNasiruddin Tûsî’nin Ahlâk-ı Nâsırî’si
Atilay Kandemir
Atilay KandemirTenis tutkunları Kemer’de buluştu
İlgili Haberler
‘Dikenli dantel böceği’ kamerada Bursada görüntülendi
‘Dikenli dantel böceği’ kamerada! Bursa'da görüntülendi
Dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama operasyonlarında 307 şüpheli yakalandı
Dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama operasyonlarında 307 şüpheli yakalandı
Kızılırmakta akıntıya kapılan 2 çocuktan 1i boğuldu, 1i kayboldu
Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 2 çocuktan 1'i boğuldu, 1'i kayboldu
Son dakika... Akdenizde Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Akdeniz'de Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem