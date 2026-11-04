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Rize'de akılalmaz olay! Hiç gitmediği yerden ceza yağıyor: Ödüyor ödüyor sonu gelmiyor

04.11.2026 - 12:12 | Son Güncellenme:

#Ceza#Rize#İstanbul

Rize’de yaşayan bir esnaf, otomobiliyle hiç gitmediği yerden İranlı bir tıra yazılan ama ona gelen cezalarla hayatının şokunu yaşadı. Üstelik cezaların bir bölümünü ödemesine rağmen ihlal cezaları gelmeye devam ediyor.

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Rize'de esnaflık yapan Arif Berber, 2020 yılında Trabzon’dan satın aldığı 1998 model, 61 plakalı otomobilinin plakasını daha sonra '53 AB 103' olarak değiştirdi. Berber’e, 6 yıldır Rize ve komşu illerde kullandığı otomobiline e-Devlet üzerinden otoyol geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle ceza bildirimi yapıldı.

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Bildirimi inceleyen Berber, son 1 yıl içinde Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gişelerinden İran plakalı bir TIR'ın geçiş ihlali yaptığını, cezalarının da kendi plakasına yazıldığını öne sürdü.

Cezaların bir bölümünü ödeyen ancak yeni gelen ihlal bildirimleriyle yaklaşık 50 bin TL’lik cezalara ilişkin ilgili mercilere başvurup suç duyurusunda bulunan Berber, İran’daki bazı şehirlerde ‘53’ plaka kullanımı nedeniyle plaka tanıma sistemlerinde çakışma yaşanabileceğine dikkat çekerek, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

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Rizede akılalmaz olay Hiç gitmediği yerden ceza yağıyor: Ödüyor ödüyor sonu gelmiyor

‘SUÇ İHLALİ VAR AMA MAĞDUR OLAN BENİM’

Aracıyla Ordu’dan öteye geçmediğini ve İstanbul’a gitmediğini belirten Berber, "1998 model otomobilim 6 yıldır bende. Kendi plakama benzerlik taşıyan İran plakalı bir TIR, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gişelerinden kaçak geçiş yapıyor. Bütün çıktılar, icraları belgeleri, hatalı gişe kayıtları bana geliyor. Benim hiçbir alakam yok. Aracım daha Ordu’dan öteye geçmemiştir. O halde aracım bu gişelerden nasıl geçiyor? Müşteri hizmetlerini ve ilgili kurumları arıyorum. Aracın gişelerden ücretsiz geçtiği ve 4'üncü sınıf bir TIR olduğu tespit ediliyor. Ancak bu ihlallerin bütün cezaları ve icra takipleri bana geliyor. Burada bir suç ihlali var ama mağdur olan benim" dedi.

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'PLAKA DEĞİŞTİRMEK ÇÖZÜM DEĞİL'

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Sorunun çözümü için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve trafik birimleriyle görüştüğünü aktaran Arif Berber, "Bir yıldır bununla uğraşıyorum. Hiçbir adım ilerleyemedik. Avukatlar bile bize, 'Plakanızı değiştirin' diyor. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vergimi, sigortamı, kaskomu ödüyorum. Niçin yabancı birinden dolayı plakamı değiştirmek zorunda kalıyorum? Plakayı değiştirmek çok basit ama nihai çözüm değil. Yarın bu plakayı başkası alacak, aynı sıkıntılar onun da başına gelecek” diye konuştu.

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'24 SAAT E-DEVLET KONTROL EDİYORUM'

Haciz ve yakalama kararı endişesiyle korku içinde yaşadığını belirten Berber, "Her an arabama yakalama ya da haciz konulacak endişesiyle, elimde telefon 24 saat e-Devlet kontrol ediyorum. Telefon başında nöbet tutar oldum” ifadelerini kullandı.

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