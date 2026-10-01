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Robot Canikman yoğun ilgi görüyor

01.10.2026 - 13:10 | Son Güncellenme:

#TEKNOFEST Güneydoğu#Canikman#Şanlıurfa

TEKNOFEST Güneydoğu festivalinde sergilenen insansı robot Canikman özellikle çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor.

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Robot Canikman yoğun ilgi görüyor
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyorHaberin Tüm Fotoğrafları

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL (DHA) — GAP Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu’ya Şanlıurfa’nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de çok sayıda öğrenci geldi. Festival alanındaki stantları gezen öğrenciler, Türkiye’nin geliştirdiği yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Öğrenciler, gökyüzündeki gösterileriyle dikkat çeken SOLOTÜRK’ü de ilgiyle izledi. Festival alanında hava araçlarının yanı sıra savunma sanayisi ürünleri ve yenilikçi teknolojiler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Çocuklar ve gençler, sergilenen araç ve sistemleri yakından inceleyerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

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ROBOT CANİKMAN ÇOCUKLARIN İLGİ ODAĞI OLDU

TEKNOFEST Güneydoğu’da sergilenen insansı robot Canikman da özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü. Sergilediği hareketlerle dikkat çeken Canikman, çocuklara el sallarken ziyaretçiler de robotla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Festival alanını gezen çocuklar, teknoloji stantlarını inceleyerek farklı alanlarda geliştirilen projeleri görme fırsatı buldu.

Robot Canikman yoğun ilgi görüyor

DEMİRÖREN MEDYA STANDINDA DİMİ SÜRPRİZİ

Demirören Medya, TEKNOFEST Güneydoğu’da 250 metrekarelik standıyla yerini alıyor. Yoğun ilgi gören stantta, medya ve teknoloji alanında geliştirilen yapay zeka uygulamalarından sanal gerçeklik deneyimlerine, canlı radyo yayınlarından kültürel miras eserlerine kadar birçok etkinlik ziyaretçilerle buluşuyor.

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Stantta ziyaretçileri Demirören Medya Teknoloji birimi tarafından geliştirilen yerli yapay zeka asistanı ‘Dimi’ karşılıyor. 'Vaktin yok, di mi? Ben hallederim' sloganıyla ziyaretçilere sunulan Dimi’nin, kullanıcıların çalışma biçimini ve tercihlerini anlayarak onlar adına fikir geliştirmesi, görev üstlenmesi ve aksiyon alması hedefleniyor.

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