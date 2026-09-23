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ROKETSAN KARAOK esti geçti

23.09.2026 - 11:41 | Son Güncellenme:

#ROKETSAN#KARAOK#Tanksavar

ROKETSAN tarafından üretilen Kısa Menzilli Tanksavar Silah Sistemi olan KARAOK ilk kez bir hava hedefini vurarak kullanım alanını genişletti.

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ROKETSAN, KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silah Sistemi'nin ilk kez bir hava hedefini başarıyla vurduğunu açıkladı.

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Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muharebe sahasının çevik gücü KARAOK, ilk kez bir hava hedefini başarıyla vurdu. Kara hedeflerine karşı etkinliğini hava hedeflerine de taşıyan KARAOK ile farklı tehditlere karşı çok yönlü angajman kabiliyetimizi güçlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada, KARAOK'un kullanım alanının genişlediğine dikkati çekti.

İkinci, "Kısa Menzilli Tanksavar Silah Sistemimiz KARAOK, ilk kez bir hava hedefini başarıyla vurarak kullanım alanını genişletti. Sistemlerimize kazandırdığımız farklı yeteneklerle sahadaki değişen ihtiyaçlara etkin çözümler sunmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Üzerinde yer alan kızılötesi görüntüleyici başlık sayesinde gece ve gündüz görev yapabilen KARAOK, zırh delici performansıyla sahada operasyonel güç sağlıyor. KARAOK, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyor.

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