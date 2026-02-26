Rolls-Royce, 2025'te karını yüzde 40 artırdı

Şirket, 2025'e ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre geçen yıl geliri 20,05 milyar sterlin olan Rolls-Royce, uçak motorları birimindeki güçlü performansın da etkisiyle 3,5 milyar sterlin temel faaliyet karı açıkladı. Bu miktar, 2024'teki 2,5 milyar sterline göre yüzde 40 artış gösterdi. Şirketin faaliyet marjı 2024'teki yüzde 13,8 seviyesinden geçen yıl yüzde 17,3'e yükseldi.

Şirket, 2026'ya yönelik temel faaliyet karı beklentisini 4-4,2 milyar sterlin olarak belirlerken, 2028 esas alınan orta vadeye yönelik hedeflerini 4,9-5,2 milyar sterlin temel faaliyet karı olarak yukarı yönlü revize etti.

Rolls-Royce, 2025'te tamamladığı 1 milyar sterlinlik hisse geri alım programının ardından 2026-2028 dönemini kapsayan ve 7-9 milyar sterlin tutarındaki ilk çok yıllı hisse geri alım programını da duyurdu.

Rolls-Royce Üst Yöneticisi (CEO) Tufan Erginbilgiç, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin dönüşümünün hızlı ve yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, "Dönüşümümüz öncesinde mümkün olmayan sonuçlara artık istikrarlı şekilde ulaşıyoruz. Yeni yetkinliklerimiz ve bakış açımız sayesinde tedarik zincirinden tarifelere kadar uzanan zorlukları başarıyla yönettik. 2025'te güçlü bir performans sergilerken, gelecek yıllara yönelik kayda değer büyümenin temellerini attık." ifadelerini kullandı.

Bu yıla ilişkin beklentileri doğrultusunda daha önce açıklanan orta vadeli hedef aralığındaki temel faaliyet karına planlanandan iki yıl önce ulaşmayı beklediklerini dile getiren Erginbilgiç, şunları kaydetti:

"Yukarı yönlü revize edilen orta vadeli hedeflerimiz, 4,9–5,2 milyar sterlin temel faaliyet karı ve 5,0–5,3 milyar sterlin serbest nakit akışını içeriyor. Orta vadenin ötesinde ise hem mevcut iş kollarımızdan hem de yeni iş fırsatlarından önemli büyüme potansiyeli görmeye devam ediyoruz. Güçlü bilançomuz, uzun vadeli büyümemizi destekleyecek önemli yatırımlarımız ve geleceğe olan güvenimizle birlikte, 2026–2028 dönemi için 7–9 milyar sterlin tutarında bir hisse geri alım programı başlattığımızı ve bunun 2,5 milyar sterlinlik kısmının bu yıl tamamlanacağını duyuruyoruz."

Erginbilgiç, şirketteki dönüşüm planını üç yıl önce başlatmıştı.