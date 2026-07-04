Rota yukarı mı? Altında yeni hedef belli oldu!

QNB Invest’in değerlendirmesine göre, tarım dışı istihdam verisinin ardından ons altın fiyatları yeniden güç kazanırken, fiyatların direnç seviyelerinin üzerine çıkarak 4 bin 200 dolar seviyesine yöneldiği belirtildi.

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Hafta içinde doların güçlü seyri nedeniyle baskı altında kalan ons altın, kısa vadeli alçalan kanal içinde 3 bin 940 dolar desteğine kadar geri çekilmişti. Ancak son hareketle birlikte piyasada görünüm değişmeye başladı. Özellikle 4 bin 100 dolar seviyesinin aşılması, altın fiyatlarında kısa vadeli sıkışmanın yukarı yönde kırıldığına işaret etti.

4 BİN 100 DOLAR ARTIK DESTEK KONUMUNDA

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QNB Invest analizinde, ons altında 4 bin 100 dolar direncinin aşılmasıyla birlikte bu seviyenin artık destek olarak izlenebileceği vurgulandı. Analize göre, ons altın 4 bin 100 doların üzerinde kalıcılık sağladığı sürece kısa vadeli yönün yukarı olduğu değerlendiriliyor.

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Bu seviyenin üzerinde güçlenen fiyatlamalar, yatırımcıların yeniden yukarı yönlü hareketlere odaklanmasına neden oldu. Piyasada özellikle 4 bin 200 dolar seviyesi ilk önemli direnç olarak takip edilirken, bu seviyenin aşılması halinde 4 bin 300 doların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

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GÖZLER 4 BİN 200 DOLAR EŞİĞİNDE

Ons altında 4 bin 200 dolar seviyesi, kısa vadeli hareketin devamı açısından kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde yaşanabilecek kapanışlar, alım iştahını artırabilir ve fiyatların 4 bin 300 dolar direncine doğru hareket etmesine zemin hazırlayabilir.

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Analizde dikkat çekilen bir diğer nokta ise 3 bin 940 dolar seviyesi oldu. QNB Invest’e göre ons altın, bu desteğin üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli dip oluşumundan söz etmek mümkün. Bu da son geri çekilmenin ardından piyasada yeniden toparlanma sinyallerinin güçlendiğini gösteriyor.

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DOLAR BASKISI AZALDI, ALTIN YENİDEN HAREKETLENDİ

Hafta başında doların güçlü görünümü, ons altın üzerinde baskı yaratmıştı. Güçlü dolar, altının diğer para birimleri karşısında daha pahalı hale gelmesine neden olduğu için fiyatlarda geri çekilmeyi beraberinde getirmişti. Ancak tarım dışı istihdam verisinin ardından piyasalarda beklentilerin yeniden şekillenmesiyle altın tarafında yukarı yönlü tepki hız kazandı.

Bu gelişmeyle birlikte ons altında teknik görünüm de değişti. Daha önce kısa vadeli alçalan kanal içinde hareket eden fiyatlar, 4 bin 100 doların üzerine çıkarak sıkışma alanından uzaklaşmaya başladı.

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DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ YAKINDAN İZLENİYOR

QNB Invest’in analizine göre ons altında destek seviyeleri 4 bin 100 ve 4 bin dolar olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4 bin 200 ve 4 bin 300 dolar seviyeleri direnç olarak takip ediliyor.

Piyasa uzmanlarına göre, altının 4 bin 100 dolar üzerinde kalıcı olup olmayacağı önümüzdeki günlerde yön tayini açısından belirleyici olacak. Bu seviyenin korunması halinde yukarı yönlü denemelerin devam etmesi beklenirken, 4 bin doların altına yaşanabilecek olası geri çekilmeler kısa vadeli görünümü yeniden zayıflatabilir.

Küresel piyasalarda faiz beklentileri, dolar endeksindeki hareketlilik ve ABD’den gelecek yeni veriler, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edecek. Ons altında 4 bin 200 doların aşılıp aşılamayacağı ise yatırımcıların en yakından izlediği başlıklardan biri olacak.