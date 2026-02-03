Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaRusya ekonomide büyüme bekliyor
HaberlerUzmanparaRusya ekonomide büyüme bekliyor

Rusya ekonomide büyüme bekliyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ekonominin geçen yıl yaklaşık yüzde 1 büyüdüğünü, bu yıl ise yüzde 1 ila 1,3 büyüme beklediklerini söyledi.

03.02.2026 - 15:37 | | AA
Rusya ekonomide büyüme bekliyor

Novak, başkent Moskova’da Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde ülke ekonomisine dair açıklamalarda bulundu. Geçen yıl sıkı para ve bütçe politikasıyla enflasyonla mücadele edildiğini anlatan Novak, “2025’te ekonominin yaklaşık yüzde 1 büyüdüğünü tahmin ediyoruz. Geçen yıl enflasyon yüzde 9,5 iken yıl sonunda yüzde 5,6’ya geriledi.” dedi.

Haberin Devamı

Novak, ekonominin bu yıl da istikrarlı bir şekilde büyümesini beklediklerine işaret ederek, “2026’da ekonomik büyümenin yüzde 1 ile 1,3 arasında gerçekleşmesini bekliyoruz. Enflasyonun da yüzde 4,5 seviyesine gerileyeceğini öngörüyoruz.” diye konuştu.

Tarım üretiminin geçen yıl 2024’e göre yüzde 5,5 arttığını belirten Novak, sanayi ve imalat üretiminin de söz konusu dönemde yüzde 2,8 büyüdüğünü kaydetti.

Galatasaray'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sona erdi

Galatasaray'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sona erdi

Türkiye Kupası'nda Rizespor, 2. Lig ekibiyle berabere kaldı!

Türkiye Kupası'nda Rizespor, 2. Lig ekibiyle berabere kaldı!