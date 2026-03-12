Rusya ile ABD enerji krizini görüştü

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ABD’yi ziyaret ettiğini belirtti.

Rusya ile ABD arasındaki ekonomik işbirliği çalışma grubu liderleriyle toplantı gerçekleştirdiklerini kaydeden Dmitriyev, “Rusya-ABD ilişkilerinin yeniden canlanmasına katkıda bulunabilecek gelecek vadeden projeler ve dünya enerji piyasalarında yaşanan mevcut kriz durumu ele alındı.” ifadesini kullandı.

Dmitriyev, ABD ve çok sayıda ülkenin, Rusya’ya yönelik yaptırımların zararını ve dünya ekonomisinin istikrarını sağlamada Rus petrol ve doğal gazının önemli rolünü anlamaya başladığını kaydetti.

