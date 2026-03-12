Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaRusya ile ABD enerji krizini görüştü
HaberlerUzmanparaRusya ile ABD enerji krizini görüştü

Rusya ile ABD enerji krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ABD’li yetkililerle küresel enerji piyasalarındaki krizi görüştüğünü bildirdi.

12.03.2026 - 09:13 | | AA
Rusya ile ABD enerji krizini görüştü

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ABD’yi ziyaret ettiğini belirtti.

Haberin Devamı

Rusya ile ABD arasındaki ekonomik işbirliği çalışma grubu liderleriyle toplantı gerçekleştirdiklerini kaydeden Dmitriyev, “Rusya-ABD ilişkilerinin yeniden canlanmasına katkıda bulunabilecek gelecek vadeden projeler ve dünya enerji piyasalarında yaşanan mevcut kriz durumu ele alındı.” ifadesini kullandı.

Dmitriyev, ABD ve çok sayıda ülkenin, Rusya’ya yönelik yaptırımların zararını ve dünya ekonomisinin istikrarını sağlamada Rus petrol ve doğal gazının önemli rolünü anlamaya başladığını kaydetti.

Küresel emtia ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ortak saldırıların ve Tahran'ın misillemelerinin ardından durma noktasına gelmişti.

BMW Grubu'nun karı geriledi

BMW Grubu'nun karı geriledi

Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evde vurulmuş halde bulundu! Baba ve abi gözaltında

Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evde vurulmuş halde bulundu! Baba ve abi gözaltında