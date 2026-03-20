UzmanparaRusya Merkez Bankası faiz indirdi
Rusya Merkez Bankası faiz indirdi

20.03.2026 - 15:58 | Son Güncellenme:

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 15'e indirdi.

Rusya Merkez Bankası faiz indirdi

Bankadan yapılan açıklamada, ekonomideki dengeli büyüme sürecine yaklaşıldığı kaydedildi.

Fiyat artışlarının, tek seferlik unsurların etkisiyle hızlanmasının ardından tekrar yavaşladığına işaret edilen açıklamada, bu unsurların etkisi tamamen sona erdiğinde enflasyonda düşüş sürecinin yeniden başlayacağı belirtildi.

Mevcut para politikası doğrultusunda enflasyonun, bu yıl yüzde 4,5-5,5 seviyesine gerilemesinin beklendiği bildirilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 15'e indirmeye karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, enflasyonun yılın ikinci yarısında yüzde 4 seviyesinde istikrar kazanmasının beklendiği belirtildi.

YILLIK ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 4

Rusya Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından hemen sonra politika faizini yüzde 20'ye çıkarmıştı. Politika faizi 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da tutulmuş, 2024'te art arda 4 faiz artışı yapılmıştı.

Banka, Haziran 2025'te yaptığı toplantıda, Eylül 2022'den bu yana ilk kez politika faizini düşürerek yüzde 21'den 20'ye, yıl sonuna kadar da yüzde 16'ya ve geçen ayki son toplantısında yüzde 15,5'e kadar indirmişti.

Banka, yaklaşık yüzde 6 seviyesinde olan yıllık enflasyonu yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.

ABDnin Yasak Adayı işgal planı sızdı: İranı köşeye sıkıştıracak koz
İstanbulda genç futbolcu öldürüldü Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
A Milli Takımın Dünya Kupası Play-Off maçları aday kadrosu belli oldu İşte Montellanın tercihleri
Meteoroloji haritayı güncelledi Bayram boyunca sürecek: İstanbul dahil 20 kentte alarm
Özay Şendir
Cem Kılıç
Abbas Güçlü
Abdullah Karakuş
Atilay Kandemir
Dışişlerinden İsrailin Suriyenin güneyine saldırısına kınama
İstanbulda polis ekipleri kent genelinde uygulama yaptı
Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısı
Aile içi tartışma facia ile bitti Baba yaralandı, polis memuru oğlu hayatını kaybetti
