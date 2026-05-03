Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaRusya petrol fiyatlarındaki artıştan 200 milyar ruble kazandı
HaberlerUzmanpara

Rusya petrol fiyatlarındaki artıştan 200 milyar ruble kazandı

03.05.2026 - 17:26 | Son Güncellenme:

#Rusya#İran#Petrol

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus bütçesinin, petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artış sayesinde ilave yaklaşık 200 milyar ruble (yaklaşık 2,7 milyar dolar) gelir elde ettiğini söyledi.

Rusya petrol fiyatlarındaki artıştan 200 milyar ruble kazandı

Siluanov, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, ülke ekonomisine ilişkin olumlu beklentilere sahip olduklarını belirtti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Petrol fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle bütçeye ilave gelir sağlandığına işaret eden Siluanov, "Yaklaşık 200 milyar ruble seviyesinde bir miktar söz konusu. Son iki aydaki gelirler ve bütçe açığı aşağı yukarı aynı seviyede." dedi.

İlginizi Çekebilir
Rusya: Ukraynanın İHA saldırısı sonucu Tuapse kentindeki limanda yangın çıktı
Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Tuapse kentindeki limanda yangın çıktı
Rusyadan dikkat çeken nükleer kıyamet açıklaması Sonunda gerçekleşir
Rusya'dan dikkat çeken 'nükleer kıyamet' açıklaması! 'Sonunda gerçekleşir'
Rusya, OPEC+ kararını açıkladı
Rusya, OPEC+ kararını açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rossiya-24'e yaptığı değerlendirmede, Ukrayna'nın, küresel petrol fiyatlarındaki artışa rağmen Rus enerji altyapısına saldırmaya devam ettiğini dile getirdi.

Dünyanın enerji krizi yaşadığını vurgulayan Peskov, "Eğer bizim petrolümüz küresel piyasada daha fazla azalırsa, şimdi varil başına 120 dolara ulaşan fiyatlar daha da artacaktır." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD/İsrail saldırılarının ardından 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuş, küresel petrol fiyatları hızla artışa geçmişti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ukrayna'nın Rusya'daki petrol tesislerine yönelik saldırılarında da son dönemde artış yaşandı.

Son dakika… Meteoroloji saat verip uyardı! Bugün 44, yarın 30 kentte alarm: İstanbul, Ankara ve Bursa…
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika… Meteoroloji saat verip uyardı! Bugün 44, yarın 30 kentte alarm: İstanbul, Ankara ve Bursa…Haberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji saat verip uyardı Bugün 44, yarın 30 kentte alarm: İstanbul, Ankara ve Bursa…
Meteoroloji saat verip uyardı! Bugün 44, yarın 30 kentte alarm: İstanbul, Ankara ve Bursa…
Fenerbahçeye transfer piyangosu 3 yıldıza teklif kapıda, kasa dolacak
Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! 3 yıldıza teklif kapıda, kasa dolacak
Okul saldırısında hayatını kaybeden kızı için Türk bayrağı istedi ‘Cennette seninle yine kavuşacağız’
Okul saldırısında hayatını kaybeden kızı için Türk bayrağı istedi! ‘Cennette seninle yine kavuşacağız’
İsrail basını Beylikova projesini yazdı ‘Çin’e meydan okuyacak hamle ile Türkiye küresel güç olma yolunda’
İsrail basını Beylikova projesini yazdı! ‘Çin’e meydan okuyacak hamle ile Türkiye küresel güç olma yolunda’
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirSantralden yapay zekâya 76 yıl...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüKonuşma sanatı?
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşSanayi hisseleri meydan okuyor
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluTrump’ın kafayı taktığı iki kadın
Güldener Sonumut
Güldener SonumutTrump, Macron ve yaz tatili hazırlığı
Mehmet Tez
Mehmet Tez‘Uzun bir veda’
Dilara Koçak
Dilara KoçakYaz öncesi 10 altın kural! Şişkinliğe veda, enerjiye merhaba
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaYapay zekânın geleceğini yazacak duruşma
Filiz Aygündüz
Filiz AygündüzHolly’ye mutlu son yazmak
Belma Akçura
Belma AkçuraGerçek artık tek değil: Siyasette söylem savaşı
Zeynep İşman
Zeynep İşmanİki ev düzeninde çocuk olmak
Osman Gençer
Osman GençerMermerle gelen 31 yıllık başarı
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanHaritayı bu kez doğa çiziyor
İlgili Haberler
Diyarbakır’da 4 katlı binaya yıldırım düştü O anlar saniye saniye kaydedildi
Diyarbakır’da 4 katlı binaya yıldırım düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi
SON DAKİKA | İspanya Başbakanı Sanchez’in uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı
SON DAKİKA | İspanya Başbakanı Sanchez’in uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaştan reklam filmine tepki Annelik değersizleştirilecek bir kavram değildir
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan reklam filmine tepki! 'Annelik değersizleştirilecek bir kavram değildir'
Iğdırda akılalmaz olay Arı saldırısı 400 koyunu telef etti
Iğdır'da akılalmaz olay! Arı saldırısı 400 koyunu telef etti