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UzmanparaRusya'da büyük bankalara kripto piyasası için lisans verildi
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Rusya'da büyük bankalara kripto piyasası için lisans verildi

07.10.2026 - 13:52 | Son Güncellenme:

#Merkez Bankası#Dijital Para#Rusya Kripto

Rusya Merkez Bankası, Sber ve VTB dahil bazı banka ve şirketlere kripto para piyasasında faaliyet gösterebilmeleri için gerekli lisansları verdi.

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Rusyada büyük bankalara kripto piyasası için lisans verildi

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, Sber ve VTB'nin "dijital saklama kuruluşları" siciline dahil edildiği bildirildi. VTB'nin ayrıca dijital para alım satımı yapan kuruluşlar siciline de alındığı belirtilen açıklamada, bankanın geniş yatırımcı kitlesine kripto para işlemlerine erişim sağlamayı yıl sonuna kadar planladığı kaydedildi.

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Rusya Merkez Bankası, dijital saklama kuruluşlarının dijital paralar ve dijital hakların kaydı ile devrine ilişkin hizmet verebileceğini, müşterilere bu varlıkların tutulduğu adreslere erişim sağlayabileceğini bildirdi.

Açıklamada, Sber ve VTB'nin yanı sıra çeşitli diğer banka ve şirketler yer alırken, kripto para alım satım kuruluşlarının ise organize piyasalar dışında kendi adına ve hesabına dijital para alıp satabileceği belirtildi.

VTB, tüzel kişi müşterileri için dijital parayla ilk işlemleri gerçekleştirdiğini duyururken, Sber ise ilk kripto para ürünlerini 1 Aralık 2026'da başlatmayı planladığını açıkladı.

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Rusya'da "Dijital Paralar ve Dijital Haklar" yasası 1 Eylül'de yürürlüğe girmişti. Yasa, ülkede kripto para işlemlerinin borsalar, aracı kurumlar, portföy yöneticileri, kripto para alım satım kuruluşları ve dijital saklama kuruluşları üzerinden yapılabilmesine imkan sağlıyor.

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İhracatçı ve ithalatçı şirketler de kripto paraları sınır ötesi ödemelerde kısıtlama olmadan kullanma imkanına sahip oldu.

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