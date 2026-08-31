Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaRusya'da dijital ruble dönemi başlıyor
HaberlerUzmanpara

Rusya'da dijital ruble dönemi başlıyor

31.08.2026 - 10:56 | Son Güncellenme:

#Dijital Ruble#Rusya Merkez Bankası#Kripto Para

Rusya'da büyük bankalar ve perakende şirketleri, yarından itibaren dijital rubleyle ödeme ve transfer yapılmasına imkan sağlayacak.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Rusyada dijital ruble dönemi başlıyor

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, ülkede dijital rublenin 1 Eylül'de yaygın kullanıma açılacağı kaydedildi. Ülkedeki en büyük bankalar ile perakende şirketlerinin dijital rubleyle işlemler için altyapılarını kullanıma açacağına işaret edilen açıklamada, vatandaşların sisteme katılan bankaların mobil uygulamaları üzerinden dijital ruble hesabı açabileceği belirtildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Vatandaşların, banka hesaplarından dijital ruble hesaplarına ayda 300 bin rubleye kadar para aktarabileceği bilgisine yer verilen açıklamada, işletmeler için herhangi bir sınırlama olmayacağı kaydedildi.

Rusya Merkez Bankasının ihraç ettiği ve kripto para niteliği taşımayan dijital ruble, ulusal paranın üçüncü biçimi olarak nakit ve banka hesaplarındaki rubleyle aynı değerde olacak.

Dijital rublenin yabancı merkez bankalarının dijital para sistemleriyle bağlantılı kullanılmasına yönelik çalışmalar yürüten Rusya Merkez Bankası, uluslararası ödemelerde aracı kurumlara bağımlılığı, maliyetleri ve yaptırım risklerini azaltmayı hedefliyor. Avrupa Birliği, 23 Nisan'da kabul ettiği 20. yaptırım paketinde dijital rubleyle işlemleri yasaklamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Kıbrısta batan gemideki kayıpların sayısı 20ye yükseldi Kimlikleri belli oldu
Kıbrıs'ta batan gemideki kayıpların sayısı 20'ye yükseldi! Kimlikleri belli oldu
Galatasaraydan Arda Okan Kurtulan hamlesi Bonservisi belli oldu
Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi! Bonservisi belli oldu
Cem Yılmazın kulağındaki kalp krizi detayı Doktor çizgiyi gösterdi: Yıllardır var
Cem Yılmaz'ın kulağındaki kalp krizi detayı! Doktor çizgiyi gösterdi: 'Yıllardır var'
Togg T6X fiyatıyla dengeleri değiştirecek İşte başlangıç rakamı
Togg T6X fiyatıyla dengeleri değiştirecek! İşte başlangıç rakamı
Yazarlar
Özay Şendir
Özay Şendirİsimsizler ailesi...
Tunca Bengin
Tunca BenginKararsız Yavaş mı yoksa CHP ve Yeni Parti mi?
Cem Kılıç
Cem KılıçYeni mezuna 2 yıl GSS borcu yok
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerDEM’in prosedür kongresi ve ötesi
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşTürkçe’ye ilgi neden artıyor?
Hakkı Öcal
Hakkı Öcalİsrail nasıl bir devlet?
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesYemekten sonra biraz yürüyüş iyi gelir
Asu Maro
Asu MaroFilm gibi bir hayat
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerBir Siyasi Partiden Daha Fazlası: AK Parti'nin 25 Yıllık Hikâyesi-III
İlgili Haberler
Girne’deki gemi faciasında yeni gelişme Türkiye’den gemi geliyor: 1000 metre derinlikte arama yapılacak
Girne’deki gemi faciasında yeni gelişme! Türkiye’den gemi geliyor: 1000 metre derinlikte arama yapılacak
Ceydanın hayatını kaybettiği yolda ikinci ölümlü kaza 30 yaşındaki Yıldırım Ersan hayatını kaybetti
Ceyda'nın hayatını kaybettiği yolda ikinci ölümlü kaza! 30 yaşındaki Yıldırım Ersan hayatını kaybetti
Çanakkalede orman yangını Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Feribottaki can pazarının görüntüleri ortaya çıktı: Anne, ölüyoruz, hakkını helal et
Feribottaki can pazarının görüntüleri ortaya çıktı: Anne, ölüyoruz, hakkını helal et