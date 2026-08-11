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Rusya'da kripto paraların borsalarda işlem görmesine izin verildi

11.08.2026 - 14:46 | Son Güncellenme:

#Kripto Para#Rusya#Borsa

Rusya Merkez Bankası, bitcoin, ethereum ve USDT'yi (Tether) Rus borsalarında işlem görebilecek kripto paralar listesine dahil etti.

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Rusyada kripto paraların borsalarda işlem görmesine izin verildi

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, ülkede kripto para birimlerinin borsalarda işlem görmesine yönelik düzenlemelere ilişkin bilgi verildi.

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Rus borsalarında bitcoin, ethereum ve tetherin halka açık şekilde işlem görebileceği, nitelikli yatırımcıların borsa ve tezgah üstü piyasalarda işlem görecek tüm kripto paraları herhangi bir miktar sınırlaması olmadan satın alabileceği belirtildi.

Açıklamada, "İşlem yapmadan önce tüm yatırımcıların teste tabi tutulması ve kripto varlıklara yatırımın taşıdığı riskler konusunda bilgilendirilmesi gerekecek." ifadesine yer verilerek, nitelikli olmayan yatırımcıların yapacağı kripto para alımlarının yıllık 300 bin rubleyle (yaklaşık 3650 dolar) sınırlandırılacağı kaydedildi.

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Batılı ülkelerin Rus finans kuruluşlarına yönelik yaptırımları nedeniyle Rusya'da kripto paralar ve kripto para madenciliği hızla popülerlik kazanmıştı.

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