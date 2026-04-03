Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri arttı

03.04.2026 - 14:51 | Son Güncellenme:

Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğal gaz gelirlerinin martta önceki aya göre yüzde 43 artarak 617 milyar rubleye (yaklaşık 7,7 milyar dolar) çıktığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, petrol fiyatlarının artması nedeniyle ülkenin enerji ihracat gelirlerinin yükseldiği belirtildi.

Gelirlerin martta önceki aya kıyasla yüzde 43 artarak 617 milyar rubleye çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, artışa rağmen petrol ve doğal gazda planlanandan daha fazla gelir kaybı yaşandığı kaydedildi.

YAPTIRIMLAR SÜRERKEN, PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Batılı ülkeler Rus petrol ve doğal gaz sektörüne kapsamlı yaptırımlar uygularken, Rusya da enerji ihracatı için başta Asya olmak üzere farklı bölgelerde alternatif pazarlardaki payını artırmaya çalışıyor.

G7 ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararları 5 Aralık 2022'de uygulamaya girmişti.

Bu kapsamda, Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler, bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Söz konusu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.

Tavan fiyat sınırı Temmuz 2025'te 47,6 dolara düşürülmüştü. Öte yandan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının aksaması, Rusya'nın ana ihracat kalemi emtia fiyatlarında artışa yol açtı.

