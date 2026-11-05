Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaRusya'nın petrol ve gaz gelirleri ekimde arttı
HaberlerUzmanpara

Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri ekimde arttı

05.11.2026 - 12:45 | Son Güncellenme:

#Rusya Ekonomi#Petrol Gelirleri#Doğal Gaz Gelirleri

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri, ekimde bir önceki aya göre iki katından fazla artarak​​​​​​​ 971,2 milyar rubleye (yaklaşık 11,9 milyar dolar) yükseldi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Rusyanın petrol ve gaz gelirleri ekimde arttı

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, petrol ve doğal gaz gelirlerinin eylülde 452,4 milyar ruble, ağustosta ise 424 milyar ruble düzeyinde gerçekleştiği belirtildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ekimde maden çıkarma vergisinden 1 trilyon 122,6 milyar ruble, ek gelir vergisinden ise 358,6 milyar ruble tahsil edildiğine işaret edilen açıklamada, petrol şirketlerine yapılan ödemeler ve diğer mahsupların ardından net petrol ve doğal gaz gelirlerinin 971,2 milyar ruble olarak kaydedildiği bildirildi.

Ülkenin petrol ve doğal gaz gelirleri, ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,07 azalarak 6,44 trilyon rubleye geriledi.

Öte yandan, Rus hükümetinin iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarını dengelemek amacıyla petrol şirketlerine yaptığı ödemeler, ekimde bir önceki aya göre 305,5 milyar rubleden 415 milyar rubleye yükseldi.

Haberin Devamı

Rusya'da uygulanan söz konusu mekanizma kapsamında, petrol ürünlerinin ihracat fiyatlarının iç piyasa fiyatlarını aşması halinde şirketlere bütçeden ödeme yapılarak yurt içi akaryakıt fiyatlarının dengelenmesi hedefleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Bakan Şimşekten emekli zammına ilişkin açıklama
Bakan Şimşek'ten emekli zammına ilişkin açıklama
İngiliz basını Fenerbahçe galibiyetini yazdı: Liverpoolun korkunç gecesi
İngiliz basını Fenerbahçe galibiyetini yazdı: 'Liverpool'un korkunç gecesi'
Ağır yenilgi sonrası gündemdeki isim 2028i işaret ettiler: Trumpın tahtını devralmaya hazır
Ağır yenilgi sonrası gündemdeki isim! 2028'i işaret ettiler: 'Trump'ın tahtını devralmaya hazır'
İzmirde Son Durak filmini aratmayan olay: Peri masalı gibi hayatımız altüst oldu
İzmir'de 'Son Durak' filmini aratmayan olay: Peri masalı gibi hayatımız altüst oldu
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginSeçmen o mu bu mu haklıydı diye bakar mı?
Melih Aşık
Melih AşıkBAY KEMAL VAY KEMAL
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalNetanyahu bitti; ama sıra Trump’da değil!
Ali Eyüboğlu
Ali Eyüboğlu‘Taş ve Tüy’ ödülleri kimlere ders oldu?
Eren Aka
Eren AkaKoşmak da paralı oldu!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaV&A’de İstanbul sergisi
Osman Gençer
Osman GençerDünya Etik Günü kutlaması neyimize
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerNasîrüddin Tûsî’nin Nefsü’l-Emr Teorisine Katkısı
Şükrü Andaç
Şükrü Andaçİzmir ‘süper’ yatırımlarla zenginleşecek
İlgili Haberler
Arif Ahmet Denizolgunun ölümüne ilişkin soruşturma: Adli Tıp raporu çıktı
Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturma: Adli Tıp raporu çıktı
İnterpolün aradığı firari hükümlü Çukurova havalimanında yakayı ele verdi
İnterpol'ün aradığı firari hükümlü Çukurova havalimanında yakayı ele verdi
Sancaktepe Belediye Meclisinde 4 CHPli üye istifa ederek DEM Partiye katıldı
Sancaktepe Belediye Meclisinde 4 CHP'li üye istifa ederek DEM Parti'ye katıldı
Filo Jet faciasında eşini kaybetti kızı Aselden haber yok 66 gündür açık mezara bakıp utanıyorum
Filo Jet faciasında eşini kaybetti kızı Asel'den haber yok! '66 gündür açık mezara bakıp utanıyorum'