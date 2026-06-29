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Sabiha Gökçen Havalimanı, pazar günü yolcu rekoru kırdı

29.06.2026 - 10:58 | Son Güncellenme:

#Sabiha Gökçen#Yolcu Rekoru#Yaz Tatili

2025-2026 eğitim ve öğretim döneminin tamamlanmasının ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, pazar günü 165 bin 473 yolcu ile tarihinin en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını duyurdu.

Sabiha Gökçen Havalimanı, pazar günü yolcu rekoru kırdı

26 Haziran’da okulların kapanmasıyla birlikte başlayan yaz tatili hareketliliği, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yoğunluğu beraberinde getirdi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın, 28 Haziran Pazar günü yolcu trafiğinde tüm zamanların en yüksek günlük performansına ulaştığı aktarıldı. Gün boyunca toplam 889 uçuş gerçekleştirilirken,165 bin 473 yolcuya hizmet verildi. Rekor seviyeye ulaşan yolcu ve uçuş trafiğinin, Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile terminal işletmecisi ISG’nin koordinasyonunda yürütülen kapsamlı operasyonel planlama sayesinde etkin şekilde yönetildiği kaydedildi.

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