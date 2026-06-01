Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yeni uçuş rekoru

01.06.2026 - 10:12 | Son Güncellenme:

#Sabiha Gökçen#Uçak Rekoru#Havaalanı Trafiği

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, dün düzenlenen 894 iç ve dış hat seferiyle tüm zamanların en yüksek günlük uçuş trafiğine ulaştı.

Havalimanı meydan otoritesi HEAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatilinin son günü iç ve dış hatlarda toplam 894 iniş-kalkış yapıldı.

Bu hava trafiği, havalimanı tarihinde bir gün içerisinde ulaşılan en yüksek uçuş sayısı olarak kayıtlara geçti. HEAŞ ile Terminal İşletmecisi İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) koordinasyonunda uygulanan titiz çalışmalar neticesinde bayram yoğunluğu ve söz konusu rekor trafik sorunsuz şekilde yönetildi.

Hava trafik kontrol hizmetlerinden apron yönetimine, teknik altyapıdan hava sahası emniyetine kadar tüm operasyonel süreçler HEAŞ tarafından etkin şekilde yönetildi.

Terminal tarafında ise ISG ekiplerince operasyon, güvenlik, temizlik, yönlendirme ve yolcu konforuna yönelik çalışmalar 24 saat esaslı yürütüldü.

Böylece bayram dönemine ait yoğun trafik, operasyonel bir aksama yaşanmadan başarıyla tamamlandı. Havalimanının artan kapasite kullanımını destekleyen bu rekor, aynı zamanda Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın stratejik konumunu ve teknolojik altyapısının gücünü bir kez daha teyit etti.

