Sabit sermaye yatırımlarında gelecek yıl "ulaştırma" öne çıkacak

Bu dönemde kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının yüzde 55,4'ünün merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler, yüzde 22,4'ünün yerel yönetimler, yüzde 21'inin kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), yüzde 1,2'sinin döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının bu yıl ulaştırma, diğer hizmetler, eğitim, tarım, madencilik ve sağlık alt sektörlerinde yoğunlaşması öngörülüyor.

Bu dönemde özel kesim sabit sermaye yatırımlarının reel olarak yüzde 4,2 artacağı tahmin ediliyor. Özel kesim sabit sermaye yatırımlarının imalat sanayisi, ulaştırma ve konut alt sektörlerinde yoğunlaşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde, cari fiyatlarla toplam sabit sermaye yatırımlarında yüzde 35,9 ile ulaştırma, yüzde 32,4 ile konut ve yüzde 15 ile imalat alt sektörlerinin ön plana çıkacağı öngörülüyor.

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Kamu kesimi yatırımları imalat sanayisi ve enerji alt sektörlerinde yoğunlaşacak

Cari fiyatlarla kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının gelecek yıl yüzde 49,8'inin merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler, yüzde 27,3'ünün yerel yönetimler, yüzde 21,7'sinin KİT'ler, yüzde 1,3'ünün döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

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Gelecek yıl kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının imalat sanayisi ve enerji alt sektörlerinde yoğunlaşması hedefleniyor.

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Bu dönemde özel kesim sabit sermaye yatırımlarının reel olarak yüzde 3,7 artış göstereceği tahmin ediliyor.

Özel kesim sabit sermaye yatırımlarının imalat sanayisi, madencilik ve eğitim alt sektörlerinde yoğunlaşacağı öngörülüyor.

Toplam sabit sermaye yatırımlarında da yüzde 36,1 ile ulaştırma, yüzde 32 ile konut ve yüzde 15,8 ile imalat sanayisi alt sektörlerinin ön plana çıkması bekleniyor.