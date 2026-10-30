Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaSabit sermaye yatırımlarında gelecek yıl "ulaştırma" öne çıkacak
HaberlerUzmanpara

Sabit sermaye yatırımlarında gelecek yıl "ulaştırma" öne çıkacak

30.10.2026 - 11:17 | Son Güncellenme:

#Ulaştırma Yatırımları#Sabit Sermaye#Kamu Yatırımları

Türkiye'de gelecek yıl yapılacak toplam sabit sermaye yatırımlarını yüzde 36,1 ile ulaştırma, yüzde 32 ile konut ve yüzde 15,8 ile imalat sanayisi alt sektörleri sürükleyecek.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sabit sermaye yatırımlarında gelecek yıl ulaştırma öne çıkacak

Bu dönemde kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının yüzde 55,4'ünün merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler, yüzde 22,4'ünün yerel yönetimler, yüzde 21'inin kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), yüzde 1,2'sinin döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının bu yıl ulaştırma, diğer hizmetler, eğitim, tarım, madencilik ve sağlık alt sektörlerinde yoğunlaşması öngörülüyor.

Bu dönemde özel kesim sabit sermaye yatırımlarının reel olarak yüzde 4,2 artacağı tahmin ediliyor. Özel kesim sabit sermaye yatırımlarının imalat sanayisi, ulaştırma ve konut alt sektörlerinde yoğunlaşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde, cari fiyatlarla toplam sabit sermaye yatırımlarında yüzde 35,9 ile ulaştırma, yüzde 32,4 ile konut ve yüzde 15 ile imalat alt sektörlerinin ön plana çıkacağı öngörülüyor.

Haberin Devamı

Kamu kesimi yatırımları imalat sanayisi ve enerji alt sektörlerinde yoğunlaşacak

Cari fiyatlarla kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının gelecek yıl yüzde 49,8'inin merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler, yüzde 27,3'ünün yerel yönetimler, yüzde 21,7'sinin KİT'ler, yüzde 1,3'ünün döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Gelecek yıl kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının imalat sanayisi ve enerji alt sektörlerinde yoğunlaşması hedefleniyor.

Haberin Devamı

Bu dönemde özel kesim sabit sermaye yatırımlarının reel olarak yüzde 3,7 artış göstereceği tahmin ediliyor.

Özel kesim sabit sermaye yatırımlarının imalat sanayisi, madencilik ve eğitim alt sektörlerinde yoğunlaşacağı öngörülüyor.

Toplam sabit sermaye yatırımlarında da yüzde 36,1 ile ulaştırma, yüzde 32 ile konut ve yüzde 15,8 ile imalat sanayisi alt sektörlerinin ön plana çıkması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Yunan TVsinde Türkiyeyi hedef alan küstah tehdit Canlı yayında şok çıkış: Anlayacakları şekilde karşılık veririz
Yunan TV'sinde Türkiye'yi hedef alan küstah tehdit! Canlı yayında şok çıkış: 'Anlayacakları şekilde karşılık veririz'
Derbi sonrası PFDK, Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brownun cezalarını açıkladı
Derbi sonrası PFDK, Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'un cezalarını açıkladı!
11 yıllık bankacıydı, pazarcı oldu ‘Karar vermem beş ay sürdü, keşke daha önce başlasaydım’
11 yıllık bankacıydı, pazarcı oldu! ‘Karar vermem beş ay sürdü, keşke daha önce başlasaydım’
Yapay zekadan 25 günlük ölüm planı Yazılım mühendisinin korkunç sonu: 150 mesaj gönderdi
Yapay zekadan '25 günlük ölüm planı'! Yazılım mühendisinin korkunç sonu: '150 mesaj gönderdi'
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirSisi’nin seçimi…
Cem Kılıç
Cem KılıçAlgoritma kararının hesabını kim verecek?
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerBakan Tekin: Meta başvurusu çantamda | Önce Meta, sonra diğerleri olabilir
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüCumhuriyetimizin baş tacı üniversitelerimiz?
Zafer Şahin
Zafer ŞahinEmekliyi memnun edecek formül
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşCOP 31 atık bitkisel yağ ile aydınlanacak
Mehmet Tez
Mehmet Tez“Fazla ileri gittik”
Osman Gençer
Osman GençerAmigo gazeteciler için son uyarı
Şükrü Andaç
Şükrü AndaçDevlerin DATA'sı Türkiye’ye emanet
Atilay Kandemir
Atilay KandemirBeklenen sergi
İlgili Haberler
Son dakika... Mustafa Sarıgül Yeni Partiden istifa etti
Son dakika... Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti
Barış Mançodan esinlendi 30 yıldır böyle yaşıyor, hazırlanması 45 dakika sürüyor
Barış Manço'dan esinlendi! 30 yıldır böyle yaşıyor, hazırlanması 45 dakika sürüyor
Mehmet Kasapoğludan İzmir depremi mesajı: 30 Ekim’in acısı yüreğimizde
Mehmet Kasapoğlu'dan İzmir depremi mesajı: 30 Ekim’in acısı yüreğimizde
Kapıyı açmak için kilidi bile zorlamadı Akılalmaz hırsızlıklar şok detay
Kapıyı açmak için kilidi bile zorlamadı! Akılalmaz hırsızlıklar şok detay