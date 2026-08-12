Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaSadece kendi kazanmıyor! ‘Avrupa’da yapıyorlar, biz ülkemizde neden yapmayalım?’ dedi, bütün bölgeye örnek oldu
HaberlerUzmanpara

Sadece kendi kazanmıyor! ‘Avrupa’da yapıyorlar, biz ülkemizde neden yapmayalım?’ dedi, bütün bölgeye örnek oldu

12.08.2026 - 14:15 | Son Güncellenme:

#Yaban Mersini Üretimi#Tarım Desteği#Yaban Mersini Yetiştiriciliği

Bursa'da yaklaşık 30 yıl tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren 58 yaşındaki Mehmet Demir'in, emekliliğinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 18 dönüm alanda başlattığı üretim, tüm bölgeye örnek oldu.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

İki çocuk ve dört torun sahibi Demir, 1990 yılında askerlik dönüşü girdiği tekstil ve konfeksiyon sektöründeki işletmesini 6 yıl önce çocuklarına devretti. Tarım sektörüne yönelmeye karar veren Demir, sosyal medyada gördüğü yaban mersini üretimiyle ilgili araştırma yaptı. Türkiye'deki üreticilerle görüşen Demir, iklim ve toprak koşullarının uygun olduğu bir arazi aramaya başladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Pazaryeri ilçesine 18 kilometre, Arpadere köyüne ise yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan 1000 rakımlı arazide karar kılan Demir, uzun süredir işlenmeyen 18 dönümlük alanı tarıma uygun hale getirdi.

Arazinin toprak yapısının yaban mersini yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirleyen Demir, Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurarak "Maviyemiş Üretimini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında destek aldı.

Demir, proje kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle 5 bin yaban mersini fidanını toprakla buluşturdu. Sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla sondaj kuyusu açtıran Demir, modern sulama sistemi kurdu. Bahçenin elektrik ihtiyacının bir bölümünü de güneş panellerinden karşılayan Demir, yaklaşık 5 yıldır üretimini sürdürüyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor: Motorinde ÖTV düzenlemesi! Gözler Resmi Gazete'de
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMilyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor: Motorinde ÖTV düzenlemesi! Gözler Resmi Gazete'deHaberi Görüntüle

BU YIL YAKLAŞIK 6 TON ÜRÜN BEKLİYOR

Haberin Devamı

Bahçenin beşinci yılında yaklaşık 6 ton yaban mersini üretmeyi bekleyen Demir, ilerleyen yıllarda verimin artmasını ve 20 tonun üzerine çıkmayı hedefliyor.

Hasat döneminde siparişlere bağlı olarak günlük 10 ila 15 kişiye istihdam sağlayan Demir, ürünlerini başta Marmara Bölgesi olmak üzere Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki müşterilere ulaştırıyor.

Haberin Devamı

Demir, yaban mersini bitkisinin olgunluk döneminde fidan başına 4 ila 8 kilogram ürün verebildiğini belirterek, bitkiler geliştikçe üretimin de artacağını söyledi.

Uzun yıllar tekstil sektöründe çalıştıktan sonra tarıma yönelmeye karar verdiğini anlatan Demir, yatırım öncesinde yaban mersini yetiştiriciliğinin iklim ve toprak koşullarını araştırdığını ifade etti.

Demir, "Avrupa'da yapıyorlar, biz ülkemizde neden yapmayalım?" düşüncesiyle araştırmaya başladığını belirterek, Türkiye'deki üreticilerle görüştüğünü ve olumlu görüşlerin ardından yatırım yapmaya karar verdiğini kaydetti.

Haberin Devamı
ABD enflasyonu öncesi küresel piyasalarda karışık seyir
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRABD enflasyonu öncesi küresel piyasalarda karışık seyirHaberi Görüntüle

DEVLET DESTEĞİ YATIRIM SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRDI

Toprak yapısının yaban mersini yetiştiriciliğinde önemli olduğunu vurgulayan Demir, arazinin yaklaşık 1000 metre rakımda ve ormanlarla çevrili olması nedeniyle bölgenin iklim koşullarını üretim açısından uygun bulduğunu söyledi.

Demir, uzun süre işlenmeyen ve büyük bölümü meşe ağaçları ile çalılarla kaplı araziyi üretime kazandırmak için çalışma yürüttüğünü belirterek, devlet desteğinin yatırım sürecini kolaylaştırdığını ifade etti.

Haberin Devamı

"Emekli olduktan sonra kahvede vakit geçirmek yerine üretmeyi tercih ettim. Hem ülke ekonomisine hem de tarıma katkı sunmak istedim." diyen Demir, "Devlet desteği olmasa her şeyi yapamazdık. 18 dönüm alanda 5 bin fidanımız var. Beşinci senemizdeyiz. Ürün miktarını ilerleyen yıllarda artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı​​​​​​​.

Evini kentsel dönüşüme verecekler dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı! Bina yıkımlarında yeni dönem
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREvini kentsel dönüşüme verecekler dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı! Bina yıkımlarında yeni dönemHaberi Görüntüle

5 YATIRIMCI DAHA ÜRETİME BAŞLADI

Demir, sosyal medya paylaşımları ve üretim faaliyetleri aracılığıyla kendisini gören 5 yatırımcının da bölgeden arazi satın alarak yüzde 50 hibe desteğinden yararlanıp yaban mersini üretimine başladığını söyledi.

Üretimin artmasıyla birlikte bölgede yaban mersini yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasını hedefleyen Demir, gelecek 2-3 yılda 20 tonun üzerinde ürün almayı amaçladığını kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Ahbap soruşturması: Haluk Leventin bankadaki kasasından çıkanlar polisi şoke etti
Ahbap soruşturması: Haluk Levent'in bankadaki kasasından çıkanlar polisi şoke etti
Galatasarayda Victor Osimhene Suudi Arabistandan talip Şaşırtan bonservis iddiası
Galatasaray'da Victor Osimhen'e Suudi Arabistan'dan talip! Şaşırtan bonservis iddiası
İstanbul dahil 15 kent için alarm Fırtına ve sağanak geliyor
İstanbul dahil 15 kent için alarm! Fırtına ve sağanak geliyor
İlgili Haberler
Perseid Meteor yağmuru Düzce’de böyle görüldü
Perseid Meteor yağmuru Düzce’de böyle görüldü
Polisten kaçan alkollü sürücüye ibretlik ceza
Polisten kaçan alkollü sürücüye ibretlik ceza
Bakanlık duyurdu ‘Trans çocuklara örnek olacağız’ paylaşımlarına suç duyurusu
Bakanlık duyurdu! ‘Trans çocuklara örnek olacağız’ paylaşımlarına suç duyurusu
Bakan Göktaş, Malatyada konuştu Terörsüz Türkiye, güçlü Türkiyenin teminatı olması için var
Bakan Göktaş, Malatya'da konuştu! 'Terörsüz Türkiye, güçlü Türkiye'nin teminatı olması için var'