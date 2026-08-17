Safranbolu'da ata tohumlu organik üretim: Ürünler dalından sofraya gidiyor

Konarı köyünde çiftçilik yapan 46 yaşındaki Doğruyol, domates, biber, fasulye, kavun ve karpuz başta olmak üzere çok sayıda ürünü kimyasal ve pestisit kullanmadan yetiştiriyor. Doğruyol, organik üretim yaptıklarını ve ürünlerinin sertifikalı olduğunu belirterek, bahçelerinde farklı çeşitlerde ata tohumu kullandıklarını söyledi.

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Bahçesinde hiçbir şekilde kimyasala yer vermediklerini ifade eden Doğruyol, "Tamamen organik olarak yetişiyor. Ürün yelpazemiz geniş. Kavun, karpuz, domates, fasulye çeşitleri, biber çeşitleri ve domatesin birçok çeşidini yetiştiriyoruz. Bunların en büyük özelliği organik olmasının yanı sıra hepsinin ata tohumu olması." dedi.

Bahçeyi müşterilerin de ziyaret edebildiğini aktaran Doğruyol, isteyenlerin ürünleri kendi elleriyle toplayabildiğini, isteyen müşteriler için ise ürünleri hazırladığını kaydetti.

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Doğruyol, "Sağlıklı beslenmenin yolu sağlıklı gıdadan geçiyor. Bahçeye gelen misafirlerimiz ürünleri taze alıyorlar. Perşembe günleri halk pazarında çıkıyoruz. İnternet üzerinden ve bahçeden satışımız var. Gençlere tarım yapmalarını kesinlikle tavsiye ederim. Üretmek güzel. Emek var. Emeğinizin karşılığını size Yaradan'ın verdiğini görmek güzel." dedi.

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Doğruyol'un bahçesinden sebze alan 62 yaşındaki Aynur Gökdoğan, bahçeyi yeni keşfettiklerini ve çok memnun kaldıklarını belirtti.

Ürünlerin harika olduğunu ifade eden Gökdoğan, "Herkese tavsiye ediyoruz. Buradan biber, domates, salatalık, mısır ve dolmalık biber aldık. Hepsinden memnun kaldık. Çok güzel ve harika. Pazardan avantajı bize yakın ve organik ürün. Tek elden toplanıyor." ifadesini kullandı. Hatice Erdoğan da ürünlerin dalından taze toplanıp kendilerine verildiğini dile getirdi.