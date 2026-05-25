Safranbolu'da lokum üreticileri bayram mesaisinde

Safranbolu lokumu, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi çeşitlerde müşterilere sunuluyor. Coğrafi işaret tescilli Safranbolu lokumu, Kurban Bayramı tatili boyunca tüketicilere ulaştırılacak.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

"Kurban Bayramı için 100 tona yakın lokum imalatımız bulunmaktadır"

Lokum üreticisi Caner Gömleksiz, AA muhabirine, bayram tatili boyunca satışlarda yoğunluk beklediklerini söyledi. Bölgeye gelen tatilcileri Safranbolu'ya da beklediklerini belirten Gömleksiz, "Kurban Bayramı için 100 tona yakın lokum imalatımız bulunmaktadır. Misafirlerimize burada hizmet vermekten mutluluk duyarız." dedi.

Gömleksiz, fındıklı Hindistan cevizli lokumun yoğun talep gördüğünü dile getirerek, "Dünyaca tanınmış, Safranbolu'ya ismini veren safran bitkisini, tescilli ürün olduğu için lokum imalatında da kullanmaktayız. Misafirlerimizin birçoğu safranlı lokum ve Antep fıstıklı çifte kavrulmuş lokumu da tercih ediyor." diye konuştu.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Yaklaşık 35 ürün çeşidinin satışını yaptıklarını ifade eden Gömleksiz, fındıklı Hindistan cevizli, safranlı, çifte kavrulmuş, çikolata kaplı, yeşil fıstıklı, sarma ve baklava gibi lokum çeşitlerinin tezgahlarda yer aldığını kaydetti. ​​​​​​​