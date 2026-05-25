Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaSafranbolu'da lokum üreticileri bayram mesaisinde
HaberlerUzmanpara

Safranbolu'da lokum üreticileri bayram mesaisinde

25.05.2026 - 15:05 | Son Güncellenme:

#Safranbolu Lokumu#Kurban Bayramı Tatlıları#Lokum Çeşitleri

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lokum üreticileri, Kurban Bayramı'nda ağızları tatlandırmak için mesai yapıyor.

Safranboluda lokum üreticileri bayram mesaisinde

Safranbolu lokumu, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi çeşitlerde müşterilere sunuluyor. Coğrafi işaret tescilli Safranbolu lokumu, Kurban Bayramı tatili boyunca tüketicilere ulaştırılacak.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Safranboluda lokum üreticileri bayram mesaisinde

"Kurban Bayramı için 100 tona yakın lokum imalatımız bulunmaktadır"

Lokum üreticisi Caner Gömleksiz, AA muhabirine, bayram tatili boyunca satışlarda yoğunluk beklediklerini söyledi. Bölgeye gelen tatilcileri Safranbolu'ya da beklediklerini belirten Gömleksiz, "Kurban Bayramı için 100 tona yakın lokum imalatımız bulunmaktadır. Misafirlerimize burada hizmet vermekten mutluluk duyarız." dedi.

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'deki büyük kaos sonrası ilk açıklama: Olayların tarafı değiliz
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'deki büyük kaos sonrası ilk açıklama: Olayların tarafı değilizHaberi Görüntüle

Gömleksiz, fındıklı Hindistan cevizli lokumun yoğun talep gördüğünü dile getirerek, "Dünyaca tanınmış, Safranbolu'ya ismini veren safran bitkisini, tescilli ürün olduğu için lokum imalatında da kullanmaktayız. Misafirlerimizin birçoğu safranlı lokum ve Antep fıstıklı çifte kavrulmuş lokumu da tercih ediyor." diye konuştu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Safranboluda lokum üreticileri bayram mesaisinde

Yaklaşık 35 ürün çeşidinin satışını yaptıklarını ifade eden Gömleksiz, fındıklı Hindistan cevizli, safranlı, çifte kavrulmuş, çikolata kaplı, yeşil fıstıklı, sarma ve baklava gibi lokum çeşitlerinin tezgahlarda yer aldığını kaydetti. ​​​​​​​

CHP'de Kılıçdaroğlu cephesinden 'ihraç' sorusuna yanıt geldi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRCHP'de Kılıçdaroğlu cephesinden 'ihraç' sorusuna yanıt geldiHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Kurban Bayramı’nda plan yapanlar dikkat Prof. Dr. Orhan Şen tek tek açıkladı
Kurban Bayramı’nda plan yapanlar dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen tek tek açıkladı
Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya İtalyan basını duyurdu
Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya! İtalyan basını duyurdu
İran-ABD savaşında dünyayı düğümleyen 5 başlık Her şey bu maddelere bağlı
İran-ABD savaşında dünyayı düğümleyen 5 başlık! Her şey bu maddelere bağlı
Bayram tatili yolunda bir aile yok oldu Anneden saatler önce son paylaşım: Ölümden korkmuyorum’
Bayram tatili yolunda bir aile yok oldu! Anneden saatler önce son paylaşım: 'Ölümden korkmuyorum’
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirNATO’da rahatsızlık...
Tunca Bengin
Tunca BenginBir koltuk iki isim!..
Cem Kılıç
Cem KılıçBayramda tatil ve çalışma hakkında her şey
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerKılıçdaroğlu’nun hedefi
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşOrta yol bulunabilecek mi?
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalBu yazıyı yazarken İsrail 5 polisle bir çocuğu katletti
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesKırmızı etin görünmeyen yüzü
Osman Gençer
Osman GençerÇeşme’ye sessizce 50 yıllık garanti
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Milli Aile Haftası paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Milli Aile Haftası' paylaşımı
Samsunda alacak meselesi kanlı bitti Müteahhidi yaralayıp inşaatı ateşe verdi
Samsun'da alacak meselesi kanlı bitti! Müteahhidi yaralayıp inşaatı ateşe verdi
DMM’den IŞİD bağlantılı kişilerin mal varlığı dondurma kararı kaldırıldı iddialarına yalanlama
DMM’den 'IŞİD bağlantılı kişilerin mal varlığı dondurma kararı kaldırıldı' iddialarına yalanlama
DMM’den Erdoğan sermaye piyasalarına yatırım yapmak risklidir’ dedi iddialarına yalanlama
DMM’den "Erdoğan 'sermaye piyasalarına yatırım yapmak risklidir’ dedi" iddialarına yalanlama