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Sağlık için seyahat harcamaları 10,6 milyar lirayı aştı

25.07.2026 - 13:03 | Son Güncellenme:

#Sağlık Turizmi#Seyahat Harcamaları#Yerli Turizm

Yerli turistler, yurtiçinde sağlık için yılın ilk çeyreğinde, 10 milyar 626 milyon 291 bin lira seyahat harcaması yaptı.

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Sağlık için seyahat harcamaları 10,6 milyar lirayı aştı

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk çeyreğe ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerinden derlediği bilgilere göre, yerli turistler yılın ilk çeyreğinde, ülke içinde seyahat için 102 milyar 312 milyon 286 bin lira harcadı.

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Yakınları ziyaret, gezi ve tatil bu harcamaların yoğunlaştığı temel alanlar okurken, sağlık da vatandaşların önemli seyahat gerekçelerinden biri oldu. Bu doğrultuda, geçen yılın ilk çeyreğinde yurtiçinde 576 bin seyahat, sağlık için yapıldı. Bu seyahatler için gerçekleşen geceleme sayısı 6 milyon 135 bin, ortalama geceleme sayısı ise 10,6 oldu.

Sağlık turizmi için geçen yılın ilk çeyreğinde yapılan seyahat harcamalarının toplam değeri 9 milyar 876 milyon 993 bin lira iken, bu değer yılın ilk çeyreğinde ilk defa 10 milyar lirayı aştı. Söz konusu harcamalar, ocak-mart döneminde 10 milyar 626 milyon 291 bin lira olarak hesaplandı.

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Toplantılar için ortalama geceleme sayısı 2,4

Öte yandan, "Toplantı, konferans, kurs, seminer" amacıyla yapılan seyahat sayısı ise aynı dönemde 206 bin oldu. Söz konusu amaçla yapılan geceleme sayısı 494 bin olurken, ortalama geceleme sayısı da 2,4 olarak kayıtlara geçti.

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Aynı dönemde, toplantı ve diğer gerekçelerle yapılan seyahatlerde yapılan harcamaların değeri de 2 milyar 406 milyon 257 bin lira olarak hesaplandı. Bu amaçla yapılan seyahatlerde, geçen yılın aynı döneminde 902 milyon 244 bin lira harcama gerçekleşmişti.

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"Ticari ilişkiler, fuar" kategorisindeki 164 bin seyahatte yapılan harcamaların toplamı yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 220 milyon 221 lira olarak hesaplandı. Ocak-Mart 2025'te ise 808 milyon 176 bin lira harcama yapılmıştı.

Böylece sağlık, toplantı ve fuar kategorilerinde bu yılın ilk çeyreğinde yapılan harcamalar, toplam 15 milyar 252 milyon 760 lira oldu.

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