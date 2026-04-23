SAHA 2026, yerli ve milli teknolojileri küresel arenaya taşıyacak

Türkiye'nin, savunma sanayisinde ortaya koyduğu büyük atılımı, güçlü mühendislik kabiliyeti, yüksek teknoloji odaklı AR-GE yaklaşımı ve sahaya yansıyan ürün başarısıyla her geçen gün ileriye taşıdığını belirten Görgün, bu başarının, ana yüklenicilerden KOBİ'lere, üniversitelerden araştırma altyapılarına ve girişimlere kadar geniş bir ekosistemin ortak emeğiyle büyüdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı olarak bu ekosistemi daha rekabetçi, dayanıklı ve sürdürülebilir kılacak her adımı stratejik bir öncelik olarak gördüklerini dile getiren Görgün, yerli ve milli üretim vizyonunu kararlılıkla güçlendirdiklerini söyledi.

Görgün, kümelenmelerin, yalnızca üretimi büyüten yapılar olmanın ötesinde işbirliğini, birlikte geliştirmeyi ve uluslararası açılımı hızlandıran güçlü platformlar olduğuna dikkati çekerek, SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi'nin sektöre kazandırdığı dinamizmin paydaşların küresel ölçekte daha etkili konumlanmasına önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Söz konusu yaklaşımın en güçlü şekilde sahne aldığı buluşmalardan biri olan etkinliğin 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini belirten Görgün, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanlığı'mızın himayesinde ve ilgili kurumlarımızın güçlü desteğiyle düzenlenecek SAHA 2026, ülkemizin savunma, havacılık ve uzay alanlarındaki vizyonunu dünyayla buluşturan stratejik bir vitrin olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda SAHA 2026, teknolojik bağımsızlığımızı pekiştiren yerli ve milli hamlelerimizin küresel görünürlüğünü daha da güçlendirecektir. Bu yıl fuarımız, 'Teknolojiye Hükmet, Geleceği Şekillendir' mottosuyla, bugünün başarılarını sergilerken yarının kabiliyetlerini de birlikte konuşacağımız, somut işbirliklerine kapı açan güçlü bir zemin sunacaktır."

150'nin üzerinde imza töreni hedefi

Haluk Görgün, SAHA 2026'da daha büyük bir ölçek, daha yoğun uluslararası temsil ve daha güçlü bir iş geliştirme trafiği hedeflediklerini dile getirerek, 100 bin metrekareyi aşan etkinlik alanında, 140'tan fazla ülkeden 1700'ü aşkın katılımcı firmayı, resmi heyet ve alım heyetlerini küresel paydaşlarla buluşturacaklarını bildirdi.

Fuar kapsamında planlı B2B, G2B ve G2G görüşmeleriyle temasların derinleşeceğini söyleyen Görgün, yeni lansmanlarla yüksek teknoloji ürünlerin uluslararası pazarlardaki görünürlüğünün artırılacağına işaret etti.

Organizasyonun işbirliklerini hızla somut çıktılara dönüştüren yapısına dikkati çeken Görgün, "Geçtiğimiz organizasyonda gerçekleştirilen imza törenleri ve ortaya çıkan sözleşme büyüklüğü, bu platformun iş üretme kapasitesini net biçimde göstermiştir. SAHA 2026'da 150'nin üzerinde imza töreni ile bu ivmeyi daha da büyütmeyi, ortak geliştirme, tedarik zinciri entegrasyonu, teknoloji işbirlikleri ve ihracata dönük sözleşmelerle güçlü bir artış yakalamayı amaçlıyoruz. Uluslararası katılımı daha da zenginleştiren ülke pavilyonlarıyla SAHA 2026, küresel ekosistemdeki işbirliği ağlarımızı derinleştirecek, Avrupa'dan Körfez'e, Asya-Pasifik'ten Kuzey Amerika'ya uzanan geniş bir işbirliği zeminini güçlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni nesil deneyim alanları ve "World Drone War"

Haluk Görgün, SAHA 2026'nın öne çıkan yönlerinden birinin teknolojiye "yakından temas" imkanı sunan yeni nesil deneyim alanları olacağını söyledi.

FPV dron alanı, uluslararası yarışmalar, insansız kara araçlarına yönelik mücadele alanları ve fuara dinamizm katacak "World Drone War" gibi etkinliklere değinen Görgün, modern muharebe ortamının dönüşümünü ve sahadaki gerçek ihtiyaçları bu platformlarda değerlendireceklerini ifade etti. Görgün, "SAHA Talks" çatısı altında dijital dönüşüm, yapay zeka, siber güvenlik ve çift kullanım (dual-use) teknolojileri gibi başlıklarda düzenlenecek oturumların da sektörün rekabet ajandasını güçlendireceğini belirtti.

Fuarın çok merkezli yapısına işaret eden Görgün, İstanbul Fuar Merkezi'ne ek olarak Ataköy Marina ve Sarayburnu alanlarında deniz platformlarının sergileneceğini, böylece kara, hava, deniz ve uzay ekseninde bütüncül bir teknoloji buluşması ortaya konulacağını dile getirdi.

Toplumla teknoloji "Halk Günü"nde buluşacak

Fuarın teknolojiyle toplumu buluşturan yönüne de dikkati çeken Görgün, 8-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek "Halk Günü" kapsamında gençlerin, ailelerin ve teknoloji meraklılarının gelişmeleri yerinde deneyimleyeceğini kaydetti.

Görgün, bu buluşmayı, ilham veren bir farkındalık zemini, insan kaynağını güçlendiren bir motivasyon alanı ve geleceğin mühendislerini ve araştırmacılarını yetiştiren bir "vizyon yatırımı" olarak gördüklerini ifade etti.

Başkan Görgün, sözlerini şöyle tamamladı: "Savunma Sanayii Başkanlığı olarak SAHA 2026'yı, ihracat hedeflerimize ivme kazandıran, ortak üretim ve ortak geliştirme fırsatlarını büyüten, teknoloji işbirliklerini derinleştiren ve ekosistemimizi küresel ölçekte daha rekabetçi kılan stratejik bir zemin olarak değerlendiriyoruz. KOBİ'lerimizin ve girişimlerimizin uluslararası tedarik zincirlerine daha güçlü entegrasyonu, yatırımcı ilgisinin artması, nitelikli insan kaynağının gelişimi ve üniversite-sanayi işbirliğinin derinleşmesi bu platformdan doğacak en değerli kazanımlar arasında yer alacak."