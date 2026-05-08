SAHA 2026'nın ilk 3 gününde 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzalandı

SAHA 2026, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

SAHA 2026'da Türk şirketleri ihracata yönelik anlaşmalar yapıyor. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "SAHA 2026'da ülke olarak tarihi bir rekora imza attık. Fuarın ilk 3 gününde firmalarımız yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. Bu gurur tablosunu inşa eden tüm SAHA İstanbul üyelerimizi canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. SAHA 2026, yarın gerçekleştirilecek etkinliklerin ardından sona erecek.