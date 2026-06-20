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Samsun Türkiye Kültür Yolu Festivaline üçüncü kez ev sahipliği yapıyor

20.06.2026 - 12:32 | Son Güncellenme:

#Samsun Kültür Yolu Festivali#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Lezzet Noktaları

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, üçüncü kez Samsun’da başladı. Milli Mücadele’nin şehri Samsun, dokuz gün boyunca 18 farklı noktada gerçekleştirilecek 225 etkinlikle kültür, sanat ve gastronominin buluşma noktası olacak. Festival kapsamında belirlenen 44 Lezzet Noktası da şehrin köklü mutfak kültürünü ziyaretçilerle buluşturacak.

Samsun Türkiye Kültür Yolu Festivaline üçüncü kez ev sahipliği yapıyor

Samsun Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla Samsun Müzesi’nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Açılışa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

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Samsun Türkiye Kültür Yolu Festivaline üçüncü kez ev sahipliği yapıyor

SAMSUN’DA KÜLTÜR, SANAT VE GASTRONOMİ YOLCULUĞU BAŞLADI

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Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin yalnızca bir etkinlikler dizisi olmadığını belirterek, “Kültürün, sanatın, tarihin ve turizmin bir araya gelerek şehirlerimize değer kattığı büyük bir kalkınma modelini hayata geçiriyoruz. Kültür Yolu Festivalleri ile şehirlerimizin marka değerini artırıyor, kültürel mirasımızı görünür kılıyor ve kültürü ekonomik değere dönüştürüyoruz.” dedi.

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Samsun Türkiye Kültür Yolu Festivaline üçüncü kez ev sahipliği yapıyor

Samsun’un tarihi derinliği, kültürel birikimi ve sanatsal potansiyeliyle bu vizyonun en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayan Alpaslan, Bakanlığın son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla şehrin kültür ve turizm alanında önemli bir ivme yakaladığını söyledi.

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Alpaslan, başta Samsun Müzesi olmak üzere arkeolojik kazı alanları, opera ve bale sahneleri ile kültürel mekanların yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Gece müzeciliği ve yaşayan miras uygulamalarımızla ziyaretçi deneyimini zenginleştiriyor, kültürü günün her saatine yayıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Kültürün bir milletin en güçlü hafızası olduğunu vurgulayan Alpaslan, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda kültürü daha görünür kılmaya, sanatçıları desteklemeye ve şehirleri kültürle büyütmeye devam edeceklerini kaydetti.

Festival kapsamında Batı Park’tan Saathane Meydanı’na, Tütün İskelesi’nden kütüphanelere kadar uzanan 18 farklı noktada her yaş grubuna hitap eden toplam 225 etkinlik gerçekleştirileceğini belirten Alpaslan, “Samsun, dokuz gün boyunca tam anlamıyla bir sanat şöleni yaşayacak.” dedi.

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SAMSUN’DA SERGİ VE ATÖLYELER GEÇMİŞİN İZLERİNİ BARINDIRIYOR

Açılış programının ardından Bakan Yardımcısı Alpaslan ve beraberindeki heyet, Samsun Müzesi Fuaye Alanı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunulan “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisini gezdi. İslam kültür ve medeniyetinin manevi mirasını yansıtan 36 seçkin eserin yer aldığı sergi, ziyaretçilerine tarih ve maneviyatla iç içe bir deneyim sunuyor.

Heyet daha sonra “Yaşayan Miras: Samsun Sergisi”ni ziyaret etti. Sergide hüsn-i hat, ebru, tezhip, çini, kazaziye, Susuz Bezi, Çarşamba Ayakkabısı ve bitki örücülüğü gibi geleneksel el sanatlarının seçkin örnekleri yer alıyor.

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Festival kapsamında düzenlenen atölyelerde ise ziyaretçiler Samsun’un kültürel mirasını deneyimleme fırsatı buluyor. Vezirköprü’nün geleneksel dokuma ürünü Susuz Bezi ile bitkisel örücülük sanatının incelikleri uygulamalı olarak tanıtılıyor.

44 LEZZET NOKTASINDA SAMSUN MUTFAĞI

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında belirlenen 44 Lezzet Noktası da şehrin gastronomi zenginliğini ön plana çıkarıyor. Ziyaretçiler, Samsun’un köklü mutfak kültürünü yansıtan yöresel lezzetleri deneyimleme fırsatı bulurken, festival kültür ve sanatın yanı sıra gastronomi alanında da kapsamlı bir deneyim sunacak.

MİLLİ MÜCADELE’NİN ŞEHRİ SAMSUN’DA 9 GÜN KÜLTÜR VE SANAT

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun’da gerçekleştirilecek etkinlikler; operadan baleye, tiyatrodan sergiye, konserlerden çeşitli atölyelere ve çocuk etkinliklerine kadar 7’den 70’e her yaş grubuna hitap eden zengin içeriğiyle dokuz gün boyunca şehrin dört bir yanında sanat meraklılarıyla buluşacak. Milli mücadelenin şehri geçmişin izlerini barındıran sokaklarında, müzelerinde, meydanlarında ve kültür duraklarında hayat bulan festival; kültür, sanat ve yaratıcılıkla örülü kapsamlı bir deneyim sunacak.

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