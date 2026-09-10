Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaSanayi üretim endeksi temmuzda azaldı
HaberlerUzmanpara

Sanayi üretim endeksi temmuzda azaldı

10.09.2026 - 11:03 | Son Güncellenme:

#Sanayi Üretimi#Madencilik#Elektrik Sektörü

Sanayi üretim endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 0,3 azalış gösterdi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sanayi üretim endeksi temmuzda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,3 geriledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 artış gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 0,26 azalış hesaplandı.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 düştü. TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

EN ÇOK OKUNANLAR
İşte Vanlı Kara Haydarın para trafiği MASAK raporu ortaya çıktı
İşte Vanlı Kara Haydar'ın para trafiği! MASAK raporu ortaya çıktı
Mağdur kadınlardan şok ifadeler: Gizli kamerayı fark ettim
Mağdur kadınlardan şok ifadeler: Gizli kamerayı fark ettim
Galatasaray, UEFAya gidiyor
Galatasaray, UEFA'ya gidiyor!
Boğaziçi’ni bitirdi, Karayipler’de pazarcı oldu
Boğaziçi’ni bitirdi, Karayipler’de pazarcı oldu!
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginAnlaştık deseler de anlaşamıyorlar!..
Melih Aşık
Melih AşıkATİNA ÖVÜNÜYOR
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalEn akıllı Yunan: Varoufakis
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluVan’daki gösteri cezaevinde bitti
Eren Aka
Eren Aka“Uzak Şehir” ile Mardin’e yatırım yağıyor
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaThe Met’te Da Vinci şifresi
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerKrizler Çağında Devlet: Sorunların Değişen Mimarisi ve Yeni Yönetim Yaklaşımı İhtiyacı
İlgili Haberler
Trakyanın 116 yıllık geleneği Pavli Panayırı başladı
Trakya'nın 116 yıllık geleneği "Pavli Panayırı" başladı
İşte Vanlı Kara Haydarın para trafiği MASAK raporu ortaya çıktı: 222 milyon lira
İşte Vanlı Kara Haydar'ın para trafiği! MASAK raporu ortaya çıktı: 222 milyon lira!
FETÖ firarisi gizli bölmede yakalandı
FETÖ firarisi gizli bölmede yakalandı
Sakaryada denize açılan balıkçılar İHA buldu
Sakarya'da denize açılan balıkçılar İHA buldu