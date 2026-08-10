Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaSanayi üretim endeksi yıllık bazda azaldı
HaberlerUzmanpara

Sanayi üretim endeksi yıllık bazda azaldı

10.08.2026 - 10:31 | Son Güncellenme:

#Sanayi Üretimi#İmalat Sektörü#TÜİK Verileri

Sanayi üretim endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 arttı, yıllık yüzde 1,4 azaldı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sanayi üretim endeksi yıllık bazda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,4 geriledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 artış gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 14,4 artış hesaplandı.

Altında yükseliş devam edecek mi? Gözler bu hafta açıklanacak kritik veride
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltında yükseliş devam edecek mi? Gözler bu hafta açıklanacak kritik verideHaberi Görüntüle

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,5 yükseldi. TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

EN ÇOK OKUNANLAR
İsrailden dikkat çeken Türkiye senaryosu Mekke İttifakına karşı 7li yeni blok
İsrail'den dikkat çeken Türkiye senaryosu! Mekke İttifakı'na karşı 7'li yeni blok
Fenerbahçeye Lukaku transferinde müjde Napoli bonserviste indirime gidiyor
Fenerbahçe'ye Lukaku transferinde müjde! Napoli bonserviste indirime gidiyor
Türkiyenin kanını donduran görüntü Yaşlı annesini öldüresiye dövdü
Türkiye'nin kanını donduran görüntü! Yaşlı annesini öldüresiye dövdü
UltrAslan lideri Sebahattin Şirinin evinden çıkanların tam listesi: Toplam değeri 65 milyon TL
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in evinden çıkanların tam listesi: Toplam değeri 65 milyon TL
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Son derece önemli ve değerlidir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Son derece önemli ve değerlidir
TBMM Başkanı Kurtulmuştan iktidar ve muhalefet kulislerine ziyaret
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan iktidar ve muhalefet kulislerine ziyaret
Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi Siyasilerden peş peşe mesajlar: Kazanan Türkiye oldu
Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi! Siyasilerden peş peşe mesajlar: Kazanan Türkiye oldu
AFAD duyurdu Azerbaycan’da 3.6 büyüklüğünde korkutan deprem
AFAD duyurdu! Azerbaycan’da 3.6 büyüklüğünde korkutan deprem