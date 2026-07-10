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Sanayi üretim endeksi yıllık bazda değişmedi

10.07.2026 - 10:59 | Son Güncellenme:

#Sanayi Üretimi#Madencilik Sektörü#İmalat Sanayi

Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 2,9 azaldı, yıllık bazda aynı kaldı.

Sanayi üretim endeksi yıllık bazda değişmedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla değişmedi.

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Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 artış gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 16,4 azalış hesaplandı.

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SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

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Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9 azaldı.

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Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 geriledi. TÜİK, bazı ayların verilerinde revizyona gitti.

 

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