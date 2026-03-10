Canlı Borsa
Sanayi üretimi açıklandı

Sanayi üretimi yıllık %1,8 azaldı.

10.03.2026 - 10:41
Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,6 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %2,8 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,8 arttı.

