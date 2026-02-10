Sanayi üretimi belli oldu

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,9 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,7 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,4 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,2 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,1 arttı.