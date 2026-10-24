Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına üç yıl için 881,2 milyar liralık kaynak öngörüldü

Bu kapsamda, yüksek teknolojili yatırımlar, yerli üretim kapasitesi, AR-GE ve yenilik faaliyetleri ile yeşil ve dijital dönüşüm desteklenecek. Ürün güvenliği ve standardizasyon alanındaki çalışmalarla, güvenilir ve kaliteli ürünlerin yer aldığı izlenebilir bir piyasa yapısı güçlendirilecek.

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Bakanlığın bu yıl 176 milyar 966 milyon 775 bin lira olan başlangıç ödeneğinin, gelecek yıl yüzde 40,6 artışla 248 milyar 830 milyon 461 bin liraya çıkarılması teklif edildi. Kurum bütçesinin 2028'de 295 milyar 349 milyon 206 bin liraya, 2029'da ise 337 milyar 58 milyon 697 bin liraya yükselmesi tahmin ediliyor. Böylece gelecek üç yılda ödenek teklifi tahminlerinin toplamı, 881 milyar 238 milyon 364 bin liraya ulaşıyor.

Yüksek teknolojili üretim desteklenecek

Sanayide yüksek katma değerli dönüşüm doğrultusunda, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı çerçevesinde öncelikli teknoloji alanlarındaki büyük ölçekli yatırımların, proje bazlı mekanizmalarla desteklenmesi planlanıyor.

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Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında, kritik ürün ve teknolojilerin yerli imkanlarla geliştirilmesi ve üretilmesi için yeni çağrılara çıkılması hedefleniyor.

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Stratejik Hamle Programı ile de arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, AR-GE içeriği yüksek yatırımların desteklenmesi öngörülüyor.

Yatırım teşvik sisteminin, bölgesel gelişmişlik düzeyini gözeten, seçici ve ihtiyaç odaklı bir çerçevede uygulanması için çalışılıyor. Desteklerde verimlilik artışı, teknoloji kazanımı, enerji verimliliği, ihracat, istihdam ve yerli katma değer oluşturulması gibi ölçütler dikkate alınıyor.

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Bölgelerin yatırım potansiyeli harekete geçirilecek

Bölgesel kalkınma çalışmalarıyla bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması ve bölgelerin rekabet edebilirliğinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında, bölgesel düzeyde belirlenen yatırım ihtiyaçları doğrultusunda teknolojik dönüşüm, ihracat ve istihdam odaklı özel sektör yatırımlarına destek verilmesi öngörülüyor.

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Yöresel ve geleneksel ürünlerin katma değerinin artırılması için markalaşma, tasarım, ambalaj ve sertifikasyon süreçlerinin teşvik edilmesi, ulusal ve uluslararası pazarlara erişimlerinin kolaylaştırılması da hedefleniyor.

TÜBİTAK'ın bütçesi yüzde 36 artacak

Bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını sürdüren Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bütçesinin, gelecek yıl bu yıla göre yüzde 36 artışla 79 milyar 540 milyon 460 bin liraya çıkarılması teklif edildi.

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Kurum bütçesinin 2028'de 92 milyar 909 milyon 450 bin liraya, 2029'da ise 104 milyar 11 milyon 494 bin liraya ulaşması öngörülüyor.

TÜBİTAK koordinasyonundaki Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programı ile Türkiye'nin AR-GE ve yenilik kabiliyetinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Program kapsamında, Türkiye genelinde tam zaman eşdeğer cinsinden AR-GE personeli sayısının gelecek yıl 405 bine, 2028'de 440 bine ve 2029'da 450 bine yükseltilmesi amaçlanıyor.

Hakemli dergilerdeki Türkiye adresli bilimsel yayın sayısının ise 2027'de 106 bine, 2028'de 110 bine ve 2029'da 114 bine ulaşması bekleniyor.

TSE standardizasyon hizmetlerinin kapsamı genişleyecek

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) bütçesinin, gelecek yıl yüzde 27,5 artışla 8 milyar 943 milyon 883 bin liraya yükselmesi planlanıyor. Enstitü bütçesinin, 2028'de 10 milyar 937 milyon 589 bin liraya, 2029'da ise 12 milyar 270 milyon 791 bin liraya ulaşması tahmin ediliyor.

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Güvenli, kaliteli ve standartlara uygun ürün ve hizmetlerin yer aldığı izlenebilir bir piyasanın oluşturulması doğrultusunda, üretici ve sanayicilere yönelik uygunluk değerlendirme, eğitim ve standardizasyon hizmetlerinin sürdürülmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, standardizasyona yönelik uygunluk değerlendirmesi yapılan kurum, kuruluş ve işletme sayısının, bu yıl sonunda ulaşması beklenen 400 binden, gelecek yıl 405 bine, 2028'de 410 bine ve 2029'da 415 bine çıkarılması hedefleniyor.