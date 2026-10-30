Sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacı için "beceri haritası" çıkarılacak

Bu doğrultuda sanayinin dönüşüm sürecine uyum sağlayacak insan kaynağının yetiştirilmesi için mesleki eğitimde kamu-özel sektör işbirliği artırılacak. Meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının yönetiminde özel sektörün daha etkin rol alması sağlanacak.

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İhtiyaç duyulan alanlarda özel sektörle işbirliği protokolleri hazırlanarak uygulanacak. Mevcut çalışanların becerilerinin geliştirilmesi ve iş gücünde yer almayanların sanayinin ihtiyaç duyduğu yetkinliklerle donatılması desteklenecek. Bu çerçevede işveren örgütleri ve meslek kuruluşlarıyla işbirliği içinde nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik aktif iş gücü programları hayata geçirilecek.

"Mesleki eğitim yönetim modeli" geliştirilecek

Tüm paydaşların rollerinin ve sorumluluklarının tanımlanacağı "mesleki eğitim yönetim modeli" geliştirilecek. Özel sektör ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında finansman dahil uzun vadeli işbirliği oluşturulacak.

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Öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların eğitim kapasiteleri ve imkanları belirlenerek, öğrencilerin bu işletmelerde uygulamalı eğitim almasına yönelik protokoller uygulanacak.

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Staj ve işletmede mesleki eğitim uygulamalarının niteliğini artırmak için pilot illerdeki işletmelerin usta, usta öğretici ve yöneticilerine eğitimler düzenlenecek. İlgili sektörlerle yapılan protokoller kapsamında öğrencilere başarı bursu verilmesi ve mezuniyet sonrası istihdamlarının desteklenmesi sağlanacak. Mesleki ve teknik eğitime yönelik alternatif finansman kaynakları oluşturulacak ve bu kaynakların kullanımı artırılacak.

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Eğitim programları "beceri ihtiyaçlarına" göre şekillenecek

Akademik ve mesleki beceriler de dahil olmak üzere ulusal beceri tanımlaması yapılacak. Öte yandan akademik, mesleki, dijital, sosyal ve duygusal becerileri içerecek şekilde kapsayıcı ölçme ve değerlendirme sistemi geliştirilecek.

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Özel sektörle işbirliği içinde mesleki ve teknik eğitimde sektör ve bölge düzeyinde, bölüm ve alan bazında "beceri ihtiyaç haritaları" çıkarılacak. Oluşturulacak "beceri ihtiyaç haritaları" sayesinde belirlenen okullarda ihtiyaçlara uygun alan ve dallar açılacak.

Mesleki eğitimde öğrencilerin ve eğiticilerin mesleki bilgilerinin yanı sıra dijital becerileri de geliştirilecek. Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine, özel sektörle işbirliği içinde hizmet içi eğitimler verilecek.

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Stratejik alanlarda işbaşı eğitim yaygınlaştırılacak

Savunma sanayisi, yapay zeka, siber güvenlik, temiz ve sürdürülebilir enerji ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda, nitelikli iş gücü yetiştirilmesine yönelik kamu-üniversite-özel sektör işbirliği programları uygulanacak.

Bu sektörlerin insan kaynağı ihtiyacının karşılanması için mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarının yaygınlığı artırılacak.

Öte yandan, ülke genelinde İŞKUR tarafından yürütülen İşbaşı Eğitim Programları'ndan bu yılın ocak-ağustos döneminde 48 bin 445 kişi, Mesleki Eğitim Kursları'ndan ise 14 bin 856 kişi yararlanırken, bu sayının daha da artması için çalışılacak.

AR-GE merkezlerinde 93 binin üzerinde istihdam

Programda yer alan verilere göre, faaliyetteki özel sektör AR-GE merkezi sayısı eylül itibarıyla 1372'ye ulaştı. Toplam 57 ilde faaliyet gösteren bu merkezlerde, 2 bin 104'ü doktora ve üstü eğitime sahip bulunan 93 bin 472 kişi istihdam edilirken, patent başvuruları 31 bin 328'e, tescil edilen patent sayısı 17 bin 864'e yükseldi.

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Ayrıca, toplam 29 ilde faaliyet gösteren 348 özel sektör tasarım merkezinde ise 8 bin 464 kişi görev alırken, bu merkezlerde eylül itibarıyla yapılan patent başvurusu 654'e, tescil edilen patent sayısı da 397'ye çıktı.

İstihdamı korumaya finansman desteği

Öte yandan, imalat sanayisinde üretim ve istihdamın sürekliliğini desteklemek amacıyla yürütülen İstihdamı Koruma Destek Programı'nın kapsamı da genişletildi.

Yeni düzenlemeyle, KOBİ'lerin yanı sıra büyük işletmelerin de finansman desteği almasına imkan sağlanırken, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından karşılanan finansman desteği 10 puandan 12 puana yükseltildi.

Kredi Garanti Fonu kefaletleri kapsamında da ağustos itibarıyla 569 bin firmaya, 1,97 trilyon liralık ticari kredi hacmine karşılık 1,68 trilyon lira kefalet sağlandı.