Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaŞanlıurfa'nın sıra geceleri turistlerin gözdesi oldu
HaberlerUzmanpara

Şanlıurfa'nın sıra geceleri turistlerin gözdesi oldu

26.07.2026 - 11:08 | Son Güncellenme:

#Şanlıurfa#Sıra Gecesi#Turizm

Şanlıurfa'da müzik, yöresel lezzetler ve geleneksel atmosferi bir araya getiren sıra geceleri, ilgi görüyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistler, gündüzleri tarihi mekanları ziyaret ediyor, akşamları da sıra gecelerine katılıyor. Programlara katılan misafirler, Urfa türküleriyle eğlenirken, çiğ köfte başta olmak üzere kebap çeşitlerini de tatma imkanı buluyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Şanlıurfanın sıra geceleri turistlerin gözdesi oldu

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen sıra geceleri, yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği etkinlikler arasında yer alıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Şanlıurfa'da, sıra geceleri, tarihi ve kültürel mirasın yaşatılmasının yanı sıra kentin turizm potansiyeline de önemli katkı sağlıyor. Geleneksel müzik, yöresel lezzetler ve tarihi atmosfer, ziyaretçilere unutulmaz deneyim sunuyor. Şehri gezmeye gelen ziyaretçiler, gündüz saatlerinde Balıklıgöl, Urfa Kalesi, Göbeklitepe ve tarihi çarşıları ziyaret ettikten sonra akşam saatlerinde sıra gecelerine katılıp, kentin kültürel atmosferini deneyimliyor. Tarihi konukevleri ile bazı otellerde gerçekleştirilen programlarda misafirler, geleneksel Urfa türküleriyle eğlenirken, çiğ köfte başta olmak üzere kebap çeşitlerini ve yöresel lezzetlerini de tatma imkanı buluyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Bir ‘ajan’lık hikayesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBir ‘ajan’lık hikayesiHaberi Görüntüle

'KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜRÜ ÇOK ETKİLEYİCİ'

Mert Günbay, tatile geldiği kentte geçirdiği 2 gün boyunca Balıklıgöl, Urfa Kalesi ve yöresel yemeklerden keyif aldıklarını belirtti ve herkese Şanlıurfa'yı ziyaret etmelerini tavsiye etti.

İzmir'den gelen Sade Şeker ise sıra gecesinin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade ederek, "Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürü çok etkileyici. Yemeklerini çok beğendim. Sıra gecesi ise hem eğlenceli hem de kültürü yakından tanımamızı sağlayan çok güzel bir organizasyondu" dedi.

Haberin Devamı

SIRA GECELERİNİN ÜNÜ TÜRKİYE SINIRLARINI AŞTI

Uzun yıllardır kentin yöresel türkülerini seslendiren Mahmut Yıldırım, UNESCO tarafından 'Müzik Şehri' ünvanına sahip olan Şanlıurfa'nın sıra geceleriyle dünyada tanındığını söyledi. Şanlıurfa denildiğinde akla ilk gelen değerlerden birinin de sıra geceleri olduğunu belirten Yıldırım, Almanya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeden davet ve talepler aldıklarını ifade ederek, sıra gecelerinin artık uluslararası üne kavuştuğunu dile getirdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Kıyıya erişim engellenemez
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRYargıtay’dan plajlar için emsal karar: Kıyıya erişim engellenemezHaberi Görüntüle

'HERKES BİR KEZ SIRA GECESİNE KATILMALI'

Haberin Devamı

Şanlıurfa'da sıra gecesi organizasyonları düzenleyen işletmeci Mehmet İnal da sıra gecelerinin sadece eğlence programı olmadığını, aynı zamanda kentin kültürünün tanıtıldığı önemli bir gelenek olduğunu söyledi. İnal, "Şanlıurfa, artık yılın 12 ayı turizm potansiyeline sahip bir şehir. Buraya gelen herkesin en az bir kez sıra gecesine katılması gerekiyor. Çünkü burada sadece müzik dinlenmiyor; yöresel mutfağımız, geleneklerimiz ve misafirperverliğimiz de misafirlerle buluşuyor. Sıra geceleri, Şanlıurfa'nın tanıtımında çok önemli bir rol üstleniyor" ifadelerini kullandı. 

EN ÇOK OKUNANLAR
Yunanistanı korkutan F-35 ihtimali Türkiye ile Çini kıyasladılar: 6 tane bile yeter
Yunanistan'ı korkutan F-35 ihtimali! Türkiye ile Çin'i kıyasladılar: 6 tane bile yeter
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Kıyıya erişim engellenemez
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Kıyıya erişim engellenemez
145 yıllık tarih kül oldu Galata Köprüsü’nün sonu böyle mi olacaktı İstanbul’un 1500 yaşındaki hayali
145 yıllık tarih kül oldu! Galata Köprüsü’nün sonu böyle mi olacaktı? İstanbul’un 1500 yaşındaki hayali
Galatasaray, Real Madridi bekliyor 10 numarada transfer denklemi
Galatasaray, Real Madrid'i bekliyor! 10 numarada transfer denklemi
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirTürkiye aleyhine çalışan kirli el...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüHer tercih çok önemli!
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşMinimum risk ile hızlı getiri arıyorlar
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluFatih Portakal’ın gerçek pişmanlığı!
Güldener Sonumut
Güldener SonumutTrump’ın Elması, Züğürdün Ağzı
Mehmet Tez
Mehmet TezThe Strokes usulü yeni gerçeklik
Dilara Koçak
Dilara KoçakYazın en tatlı ve renkli hâli
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaYapay zekâ bizi yendi mi?
Belma Akçura
Belma AkçuraSuçlu sınıf atladı
Zeynep İşman
Zeynep İşman“Arkadaş seçme, nasıl arkadaş seçileceğini öğret''
Osman Gençer
Osman GençerKüçük Kulüp’te kutsal ortaklık
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanNasıl bir üniversite seçmeli?
İlgili Haberler
CHPde paralı figüran tartışması Mesaj atan telefonu CNN Türk aradı: Kim açtı
CHP'de 'paralı figüran tartışması! Mesaj atan telefonu CNN Türk aradı: Kim açtı?
CHPde paralı figüran tartışması Gürsel Tekin: Şeytanın aklına gelmez
CHP'de 'paralı figüran' tartışması! Gürsel Tekin: Şeytanın aklına gelmez
‘Engel tanımayan’ aşkın mutlu sonu 21 yıl sonra evlenip bebek sahibi oldular
‘Engel tanımayan’ aşkın mutlu sonu! 21 yıl sonra evlenip bebek sahibi oldular
İstanbulda yağışlar bitti mi Sıcaklıklar yeniden yükseliyor AKOMdan son hava durumu raporu
İstanbul'da yağışlar bitti mi? Sıcaklıklar yeniden yükseliyor! AKOM'dan son hava durumu raporu