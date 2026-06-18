Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaŞarj soket sayısı mayısta 44 bini aştı
HaberlerUzmanpara

Şarj soket sayısı mayısta 44 bini aştı

18.06.2026 - 10:13 | Son Güncellenme:

#Elektrikli Araç#Şarj İstasyonları#Yenilenebilir Enerji

Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı, mayısta önceki aya göre yüzde 2,71 artarak 44 bin 175'e yükseldi.

Şarj soket sayısı mayısta 44 bini aştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Mayıs 2026 dönemine ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü geçen ay önceki aya kıyasla yüzde 3,55 artışla 3 bin 412 megavata çıktı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Mayısta şarj istasyonlarının toplam elektrik tüketimi 76 milyon 973 bin 976 kilovatsaat olarak gerçekleşti. Bunun yüzde 42,04'üne denk gelen 32 milyon 358 bin 941 kilovatsaatlik kısmı yeşil şarj istasyonlarından karşılanırken 44 milyon 615 bin 35 kilovatsaatlik tüketim diğer istasyonlardan sağlandı.

Yenilenebilir kaynaklardan üretimi belgeleyen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası'na (YEK-G) sahip yeşil şarj istasyonları, elektrikli araçların karbon ayak izinin azaltılması ve temiz enerji kullanımının teşvik edilmesinde önemli rol oynuyor.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

İstanbul tüketimde ilk sırada

Mayıs ayında elektrikli araç şarj tüketiminde ilk sırayı 19 bin 514 megavatsaatle İstanbul aldı. İstanbul'u 9 bin 972 megavatsaatle Ankara ve 4 bin 410 megavatsaatle İzmir takip etti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Nisan ayında 43 bin 9 olan toplam şarj soket sayısı mayısta 44 bin 175'e yükseldi. Bu dönemde AC şarj soket sayısı 25 bin 634'e, DC şarj soket sayısı da 19 bin 541'e ulaştı. Öte yandan, nisanda 427 bin 486 olan elektrikli araç sayısı mayısta 440 bin 327'ye yükseldi.

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
26 yaşında ezber bozan kariyer: Yaptığım işten gurur duyuyorum
26 yaşında ezber bozan kariyer: Yaptığım işten gurur duyuyorum
Araca yanlış yakıt doldurdu Zararı kim karşılayacak Tüketici Hakem Heyetinden milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar
Araca yanlış yakıt doldurdu! Zararı kim karşılayacak? Tüketici Hakem Heyeti'nden milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar
Dilan Polata bir şok daha 6 milyonluk hesaptan sonra B planı da çöktü
Dilan Polat'a bir şok daha! 6 milyonluk hesaptan sonra B planı da çöktü
Beşiktaştan Trossarda resmi teklif Dünya Kupası detayı
Beşiktaş'tan Trossard'a resmi teklif! Dünya Kupası detayı
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginZamanında konuşsaydınız ya!..
Melih Aşık
Melih AşıkDEMİREL ZEKÂSI
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalBükemediğin eli, para ile doldur!
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluGeç doğdu, erken öldü
Güldener Sonumut
Güldener SonumutAnkara öncesi son toplantı
Eren Aka
Eren AkaSchengen randevuları neden bulunamıyor?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaZaha Hadid silinebilir mi?
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerÜretken Yapay Zekâ Çağında Öğrenci ve Öğretmenin Özneliği
Atilay Kandemir
Atilay KandemirTenis tutkunları Kemer’de buluştu
İlgili Haberler
Eski eş kabusu Elektronik kelepçeyi 6 kez kırdı: İşte istenen ceza
Eski eş kabusu! Elektronik kelepçeyi 6 kez kırdı: İşte istenen ceza
Tüm süreç gizli tutuldu: Komando Tugayında yemin etti Bir babanın gurur günü
Tüm süreç gizli tutuldu: Komando Tugayı'nda yemin etti! Bir babanın gurur günü
İstanbul merkezli usulsüz iskan operasyonu: 27 şüpheli adliyede
İstanbul merkezli 'usulsüz iskan' operasyonu: 27 şüpheli adliyede
Antalyada otelde klor sızıntısı alarmı 25 kişi hastanelik oldu
Antalya'da otelde klor sızıntısı alarmı! 25 kişi hastanelik oldu