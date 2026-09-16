Sattığı evin kirasını alan eski ev sahibine Yargıtay'dan kötü haber

Yılların birikimiyle bir daire satın alan B.K., kiracının ödediği kira bedelinin eski ev sahibinin hesabına yatırıldığını fark etti. Mevcut kira sözleşmesinin devam ettiği dairede kiracı, eski ev sahibinin talebi üzerine bir aylık kira bedelini önceki mülk sahibine gönderdi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Yeni malik B.K., durumu eski ev sahibine bildirerek satış tarihinden sonraki döneme ait kira bedelinin kendisine ödenmesini istedi. Ancak sonuç alamayınca hukuki süreç başlattı.

13 BİN 500 LİRALIK KİRA İÇİN İCRA TAKİBİ

Davacı, eski mülk sahibinin kiracıdan 13 bin 500 TL kira bedeli tahsil ettiğini ve yapılan uyarılara rağmen parayı iade etmediğini öne sürdü. Bunun üzerine kira alacağı için icra takibi başlatıldı.

Eski ev sahibinin takibe itiraz etmesi üzerine B.K., Asliye Hukuk Mahkemesi’nde itirazın iptali, takibin devamı ve icra inkâr tazminatı talebiyle dava açtı.

Haberin Devamı

İlk Derece Mahkemesi ise davanın reddine karar verdi.

ADALET BAKANLIĞI KARARI YARGITAY’A TAŞIDI

Mahkemenin kararının ardından Adalet Bakanlığı kanun yararına temyiz başvurusunda bulundu. Başvuruda, kiralanan taşınmazın el değiştirmesiyle birlikte yeni malikin kira sözleşmesinin tarafı haline geldiğine dikkat çekildi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesine göre kira bedelinin her ayın 15’inde peşin olarak ödendiğini belirledi.

Haberin Devamı

SATIŞTAN SONRAKİ KİRA YENİ EV SAHİBİNİN

Yargıtay kararında, eski ev sahibine yapılan ödemenin 15 Aralık 2023 ile 14 Ocak 2024 arasındaki dönemi kapsadığı belirtildi. Dairenin ise 18 Aralık 2023 tarihinde B.K. tarafından satın alındığı kaydedildi.

Bu nedenle yeni malikin 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren kira gelirini tahsil etme hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Kararda, eski ev sahibinin peşin aldığı kira bedelinin satış tarihinden sonraki döneme denk gelen kısmını yeni malike ödemekle yükümlü olduğu ifade edildi.

Haberin Devamı

YARGITAY KARARI OY BİRLİĞİYLE BOZDU

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, İlk Derece Mahkemesinin davayı reddetmesinin usul ve yasaya aykırı olduğuna karar verdi.

Adalet Bakanlığının kanun yararına temyiz başvurusu kabul edilirken, mahkeme kararı sonuca etkili olmamak üzere oy birliğiyle kanun yararına bozuldu.