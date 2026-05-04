04.05.2026 - 07:35 | Son Güncellenme:

Altın, üst üste ikinci haftalık kaybının ardından yeni haftaya da düşüşle girdi. Şubat sonunda başlayan savaş sonrası altının değer kaybı yaklaşık yüzde 12’ye ulaştı.

Altın, üst üste ikinci haftalık düşüşün ardından yatay seyretti. Yatırımcılar, ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik gelişmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı gemileri Hürmüz Boğazı’ndan geçirme planını izliyor.

Külçe altın ons başına 4.620 dolar civarında işlem gördü. Trump, pazar günü sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ABD’nin İran çatışmasına dahil olmayan bazı gemileri pazartesiden itibaren Hürmüz’den güvenli şekilde geçirmeye başlayacağını ve Tahran ile “olumlu görüşmeler” yürütüldüğünü belirtti.

ALTINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ!

Bu açıklama, Trump’ın cumartesi günü İran’ın son barış teklifinin kendisini tatmin etmeyebileceğini ima etmesinin ardından geldi. Çatışma, enerji fiyatlarını yüksek tutarken, merkez bankalarının faiz indirimine gitme beklentilerini zayıflattı. Bu durum, faiz getirisi olmayan altın için olumsuz bir faktör. Altın, şubat sonunda başlayan savaşın ardından yaklaşık yüzde 12 değer kaybetti.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR!

Önümüzdeki dönemde yatırımcılar, ABD Hazine Bakanlığı’nın önümüzdeki üç aya ilişkin borçlanma planını, Fed yetkililerinin konuşmalarını ve özellikle aylık istihdam verileri başta olmak üzere yoğun ekonomik veri takvimini yakından takip edecek. Bu veriler, faizlerin seyri ve ABD’nin mali açığı hakkında ipuçları verecek.

ALTIN YENİDEN YÜKSELİR Mİ?

Piyasa uzmanlarının birçoğu, son düşüşlere rağmen alımların sürmesi nedeniyle altının uzun vadeli görünümüne olumlu bakmaya devam ediyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankaları ilk çeyrekte altın rezervlerini bir yıldan uzun sürenin en hızlı artışıyla artırdı.

Memur ve emekliler dikkat! 4 aylık zam farkı netleşti
Ailenin geçmişi de dram! Şişli'deki kayınvalide dehşetinde yeni detaylar
Tedesco ile yönetim arasında Sörloth gerilimi!
Eşi için alamadı üreticisi oldu! Evin bahçesinde başladı: ‘Getirisi çok yüksek’
Özay Şendir'Süreç' üzerine varsayımlar...
Tunca BenginKurban celladıyla kucaklaşır mı?..
Cem KılıçÇalışan anneler için 24 hafta izin dönemi
Didem Özel TümerCHP eylemselliğinde yeni aşama
Abdullah KarakuşHürmüz hesapları ve gerçekler
Hakkı ÖcalTrump, kurşun askerlerini geri çekiyor!
Dr. Demet ErciyesZayıflama iğneleri: Mucize mi, bekleyen soru işaretleri mi?
Asu MaroBaharla beraber uyanan umutlar
Prof. Dr. Mahmut ÖzerBüyük Dil Modellerinin Hakikat ile İmtihanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar
Doğu Akdeniz'de 7'lik deprem endişesi! İşaret edilen bölge! 'Uzun süredir büyük deprem üretmedi'
Yer: Erzincan! Yaban hayatının gizli yıldızı: İlk kez bu kadar net görüntülendi
Kaderleri bir günde değişti, 85 haneli köy haritadan silinebilir: Durum çok ciddi