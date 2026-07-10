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Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den hava savunmada yerlilik vurgusu

10.07.2026 - 12:48 | Son Güncellenme:

#Savunma Sanayii#Hava Savunma#Yerli Üretim

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Başkanlığın koordinasyonunda hayata geçirilen yerli ve milli projelerle Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma mimarisini güçlendirdiklerini vurguladı.

Savunma Sanayii Başkanı Görgünden hava savunmada yerlilik vurgusu

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "gök vatan" savunmasına yönelik atılan yeni adımlara ilişkin bilgi verdi. Açıklamasında "Gök Vatan savunmasında büyük gün" ifadesini kullanan Görgün, 18 Şubat 2026 tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararları doğrultusunda, ASELSAN ve ROKETSAN ile HİSAR-A ve HİSAR-O hava savunma sistemleri ilave seri üretim sözleşmelerini imza altına aldıklarını belirtti.

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ÇELİKKUBBE vizyonu ve NATO çerçevesindeki taahhütler kapsamında Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma mimarisini güçlendirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"Son 23 yılda atılan adımlarla savunma sanayii alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm ileri seviye kabiliyetleri karşılayabilecek 4000’in üzerinde şirket, yaş ortalaması 34’ün altında olan 100 bin kişilik mühendis ve teknisyen ordusundan oluşan bir ekosisteme sahibiz.

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Başkanlığımız koordinasyonunda hayata geçirilen her yerli ve milli proje, kaynaklarımızın ülke içinde kalmasını sağlıyor, istihdamı destekliyor ve sanayi kapasitemizin artırılmasına katkı sunuyor. Savunma sanayimizin bugünlere gelmesinde tarihi bir rol üstlenen Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı arz ediyoruz."

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1 milyar 470 milyon 500 bin avroluk sözleşme

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ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak 1 milyar 470 milyon 500 bin avroluk sözleşme imzalandı.

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ÇELİKKUBBE, tüm hava savunma unsurlarının ve silahların bir ağ yapısı altında entegre çalışmasını sağlıyor. ÇELİKKUBBE ile KORKUT, HİSAR-A, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O ve SİPER gibi hava savunma sistemleri, birbirlerine entegre şekilde çalışabiliyor. Silah sistemlerine ilaveten hedefin hassas takibini, teşhisini ve sınıflandırmasını gerçekleştiren radar ve elektro-optik sistemler de ÇELİKKUBBE içerisinde bir bütün halinde görev yapıyor.

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