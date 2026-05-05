Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaSavunma sanayiinin kalbi İstanbul'da atacak: SAHA 2026'da 203 yeni ürün görücüye çıkıyor
HaberlerUzmanpara

Savunma sanayiinin kalbi İstanbul'da atacak: SAHA 2026'da 203 yeni ürün görücüye çıkıyor

05.05.2026 - 08:33 | Son Güncellenme:

#SAHA 2026#Savunma Sanayi#İnsansız Araçlar

Türk savunma sanayiinin yerli ve milli gücünün küresel vitrine çıkacağı SAHA 2026, bugün İstanbul'da kapılarını açıyor. 120 ülkeden 1700'den fazla firmanın katılımıyla rekorlara sahne olacak dev fuarda, insansız sistemlerden yeni nesil ağır silahlara kadar Türk mühendisliğinin ulaştığı son nokta olan kritik teknolojiler ilk kez dünyaya tanıtılacak.

Savunma sanayiinin kalbi İstanbulda atacak: SAHA 2026da 203 yeni ürün görücüye çıkıyor

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Kapalı ve açık toplam 400 bin metrekarelik alanda düzenlenecek SAHA 2026, alanın 20 bin metrekarelik bölümünü açık sergi alanı olarak ayırarak bugüne kadarki en büyük organizasyonlarından birine imza atacak. 120'nin üzerinde ülkeden katılımın beklendiği fuara, 263'ü uluslararası olmak üzere 1700'ün üzerinde firma, 200 binden fazla ziyaretçi ve 30 binin üzerinde sektör profesyonelinin katılması bekleniyor.

Fuar kapsamında planlanan 30 binin üzerinde B2B görüşme, organizasyonu bir vitrin alanı olmaktan çıkararak doğrudan iş geliştirme, tedarik zinciri eşleşmesi ve stratejik ortaklık üretme platformuna dönüştürecek.

Haberin Devamı
Altındaki sert düşüşün nedeni belli oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltındaki sert düşüşün nedeni belli olduHaberi Görüntüle

İhracat sözleşmesi büyüklüğünün en az 8 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor

SAHA 2026'da ayrıca 203 yeni ürün tanıtımı ve toplam 164 imza töreni gerçekleştirilecek. Bu rakam, bir önceki fuarda gerçekleşen ihracat odaklı anlaşmaların yaklaşık 3 katına karşılık gelerek organizasyonun artan ekonomik etkisini ortaya koyuyor. SAHA 2024'te ulaşılan 6,2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi büyüklüğünün, SAHA 2026'da en az 8 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Avrupa, ABD ve Kanada'dan katılım öne çıkarken dünyanın 4 kıtasından çok sayıda firma, firma temsilcisi, resmi heyet, ticari heyet ve ziyaretçi SAHA 2026'da bir araya gelecek.

Haberin Devamı

Çok sayıda yüksek teknoloji ve oyun değiştirici yeni ürün, ilk kez küresel ekosistem ile SAHA 2026'da buluşacak. Ayrıca insansız kara araçları ve gezegen gezgini (rover) alanlarında Türkiye'de geliştirilen son teknoloji otonom araçlar, hazırlanan özel parkurlarda yeteneklerini sergileyecek.

Haberin Devamı

Fuar kapsamında ayrıca deniz kuvvetlerine ait platformlar da ziyaretçilere açılacak. Dünyanın ilk SİHA gemisi olarak öne çıkan TCG Anadolu başta olmak üzere Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler, Ataköy Marina ve Sarayburnu Limanı'nda konuşlanacak. Yerli ve milli insansız deniz araçları da Ataköy Marina'da sergilenecek. SAHA 2026'da 9 Mayıs halk günü olarak planlandı.

Altındaki sert düşüşün nedeni belli oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltındaki sert düşüşün nedeni belli olduHaberi Görüntüle

Türk savunma sanayii yeni ürünleriyle SAHA'ya çıkacak

SAHA 2026'da çok sayıda teknoloji ilk kez sergilenecek. Bu kapsamda Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen, 1000 kilometreyi aşan menzili ve yapay zeka destekli otonom yetenekleriyle dikkati çeken MIZRAK akıllı dolanan mühimmat, fuarda görücüye çıkacak. Baykar'ın geliştirdiği K2 Kamikaze İHA ve Sivrisinek dolanan mühimmat da ilk kez SAHA 2026’da sergilenecek.

Haberin Devamı

ASELSAN da 5 yeni ürün ve 6 ürünün yeni versiyonlarıyla geleceğin milli teknolojilerini SAHA 2026'da küresel savunma ekosistemiyle bir araya getirecek. Şirket, fuar boyunca "mavi vatan"ın yeni vurucu güçlerinin, ÇELİKKUBBE'ye yeni yetenekler sağlayacak farklı teknolojilerin, hava taarruzunda oyun değiştirecek yeni sistemlerin tanıtımını yapacak.

ROKETSAN ve FNSS işbirliğiyle ortaya çıkan ve kamuoyunda "lazer silahı" olarak bilinen ALKA-KAPLAN HİBRİT Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi Platformu, ilave kabiliyetlerle SAHA 2026'da boy gösterecek. Fuarda ROKETSAN'ın en yeni ve ileri teknoloji ürünlerinin de tanıtımı yapılacak.

Hürmüz krizi büyüyor! Araç sahiplerine kritik uyarı: Petrolde alarm!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRHürmüz krizi büyüyor! Araç sahiplerine kritik uyarı: Petrolde alarm!Haberi Görüntüle

STM ise modern harp sahasının ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği hava ve deniz sistemlerini ilk kez SAHA 2026'da sergileyecek. Şirketin fuarda ön plana çıkaracağı milli teknolojilerin başında Uzun Menzilli Kamikaze İHA geliyor. Sabit kanatlı kamikaze İHA ALPAGU'nun gelişmiş yeteneklerle donatılan, artırılmış menzil ve faydalı yük kapasitesine sahip yeni bir versiyonu, hava savunma konseptine yenilikçi bir yaklaşım getiren Önleyici İHA Sistemi, anlık istihbarat ve veri akışı sağlayacak Mini Keşif-Gözetleme Sistemi de ilk kez kamuoyuyla buluşacak.

Haberin Devamı

Fuarda 140'ın üzerinde resmi heyet yer alacak

Fuarda 140'ın üzerinde resmi heyet, 800'ü aşkın resmi heyet üyesi, 200'ün üzerinde ticari alım heyeti temsilcisi yer alacak. Ayrıca 25'in üzerinde yabancı bakanın ve üst düzey çok sayıda askeri yetkilinin katılımı, organizasyonun uluslararası görünürlüğünü ve stratejik etkisini daha da artıracak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Araç sahipleri dikkat: Noterlik sisteminde değişiklik
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRResmi Gazete'de yayımlandı! Araç sahipleri dikkat: Noterlik sisteminde değişiklikHaberi Görüntüle

Program kapsamında düzenlenecek 17 uluslararası panel, 4 "Space Talks" oturumu ve keynote konuşmaları ile savunma teknolojilerinin geleceği, güvenlik mimarisi, sanayi dönüşümü ve yeni işbirliği modelleri kapsamlı şekilde ele alınacak. Bu kapsamda, çok sayıda devlet başkanı, bakan, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanı başkanlığındaki heyetler tarafından fuara üst düzey ziyaretler gerçekleştirilecek. Katılımcı firmalar ile birebir görüşmeler yapılarak uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi hedeflenecek.

Haberin Devamı

SAHA 2026'nın bu yıl öne çıkan en önemli temalarından biri yatırım ekosistemi olacak. Fuar kapsamında uluslararası yatırım fonları, finans kuruluşları ve stratejik yatırımcıların yanı sıra NATO İnovasyon Fonu (NIF) ve NATO DIANA Programı bünyesindeki firmalar da yer alacak.

Etkinlikte KOBİ'lerin küresel pazarlara erişimi, finansmana ulaşımı ve uluslararası işbirliklerine entegrasyonu desteklenecek. Fuarın ikinci önemli tematik odağını ise uzay ekosistemi oluşturuyor. SAHA 2026 kapsamında kurulacak Uzay Pavilyonu ve özel tasarlanan Space Dome alanı ile uzay teknolojileri daha görünür hale getirilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR
Sumud aktivisti Hüseyin Oral, Milliyet.com.trye konuştu Şok Yunanistan iddiası: Kemiklerimiz sızladı
Sumud aktivisti Hüseyin Oral, Milliyet.com.tr'ye konuştu! Şok Yunanistan iddiası: 'Kemiklerimiz sızladı'
Aziz Yıldırımdan adaylık kararı
Aziz Yıldırım'dan adaylık kararı!
Altındaki sert düşüşün nedeni belli oldu
Altındaki sert düşüşün nedeni belli oldu
Hem hemşire hem hostes İşten çıkarıldı, işsiz kalmadı: Bu kadar parayı ne yapacaksın diyorlar
Hem hemşire hem hostes! İşten çıkarıldı, işsiz kalmadı: ''Bu kadar parayı ne yapacaksın' diyorlar'
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkYAŞIYORUZ İŞTE!
Zafer Şahin
Zafer ŞahinDemokrasi nöbetine devam mı?
Eren Aka
Eren Akaİşin suyunu çıkardılar!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaVenedik Bienali’nde jürinin istifası doğru mu?
İlgili Haberler
Dünyaca ünlü plajda tepki çeken görüntü İş makineleri sahile indi
Dünyaca ünlü plajda tepki çeken görüntü! İş makineleri sahile indi
4 aylıkken kanseri yendi, jimnastikte kürsüye çıktı Dolunay’dan ilham veren başarı
4 aylıkken kanseri yendi, jimnastikte kürsüye çıktı! Dolunay’dan ilham veren başarı
Mersin ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde
Mersin ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde!
7 aylık hamileyken evi terk eden kadının karnındaki çocuğunu arıyor: 4 ay aptalı oynadım
7 aylık hamileyken evi terk eden kadının karnındaki çocuğunu arıyor: 4 ay aptalı oynadım