Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaSavunma ve havacılık sanayisinden 1,12 milyar dolarlık ihracat
HaberlerUzmanpara

Savunma ve havacılık sanayisinden 1,12 milyar dolarlık ihracat

03.08.2026 - 14:57 | Son Güncellenme:

#Savunma Sanayisi#Havacılık Sektörü#İhracat Artışı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisi sektörünün temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artışla 1,12 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Savunma ve havacılık sanayisinden 1,12 milyar dolarlık ihracat

Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk savunma ve havacılık sanayisi sektörünün ihracat verilerine ilişkin bilgi verdi. Sektörün temmuz ayında da ihracattaki istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü belirten Görgün, temmuz ayı ihracatının 2025'in aynı ayına göre yüzde 14,4 artarak 1,12 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Görgün, ocak-temmuz döneminde de ihracatın, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,2 artış göstererek 5 milyar 787 milyon dolar olduğu, sektörün son 12 aylık ihracatının da 11,2 milyar dolar seviyesine yükseldiği bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin mühendislik yetkinliğini, üretim kapasitesini ve küresel rekabet gücünü daha ileri taşıyarak ihracattaki istikrarlı yükselişi sürdürdüklerine dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti:

"İhracatta büyüyen rakamlarımızın ardında, savunma sanayisi ekosistemimizin ortak emeği var. Bu rakamlar, Türkiye'nin mühendislik gücünün dünyadaki karşılığıdır. Bu başarıda emeği bulunan tüm şirketlerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
4 yaşındaki Muhammedin araç içindeki ölümü sonrası ailelere hayati uyarı 10 dakikada fırın sıcaklığı
4 yaşındaki Muhammed'in araç içindeki ölümü sonrası ailelere hayati uyarı! 10 dakikada fırın sıcaklığı
Avrupa kupalarında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonsporun olası rakipleri belli oldu
Avrupa kupalarında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un olası rakipleri belli oldu!
Ülkede kulisler karıştı Herkes onu konuşuyor: Ünlü model Barbara Palvin cumhurbaşkanı adayı mı oluyor
Ülkede kulisler karıştı! Herkes onu konuşuyor: Ünlü model Barbara Palvin cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?
Türkiyeye akın ettiler İşte en çok tatilci gönderen ülkeler
Türkiye'ye akın ettiler! İşte en çok tatilci gönderen ülkeler
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirDemokrasinin sınırları ve sinir uçları...
Tunca Bengin
Tunca BenginTrump’ın baş belası!..
Cem Kılıç
Cem Kılıçİnsanları işlere, işleri insanlara yaklaştırmak
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşOrta Doğu oyunları ve hamleler
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalSoykırımının ardından denizin rengi değişiyor
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesZayıflama iğnesi mucizesi mi?
Asu Maro
Asu Maroİki yakayı bir araya getiren ‘ağ’
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özerİnsan-ı Kâmilden Erdemli Şehre: İslam Düşüncesinde Adalet-I
İlgili Haberler
Büyükçekmecede toprak kayması Göçük altında kalanlar var; arama kurtarma çalışması başlatıldı
Büyükçekmece'de toprak kayması! Göçük altında kalanlar var; arama kurtarma çalışması başlatıldı
Şehit aileleri ve gazilere yönelik dev kanun paketi TBMMde
Şehit aileleri ve gazilere yönelik dev kanun paketi TBMM'de
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Miliband ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Miliband ile telefonda görüştü
Gelin arabası takla attı Düğün konvoyundaki feci kaza kamerada
Gelin arabası takla attı! Düğün konvoyundaki feci kaza kamerada