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Savunma ve havacılık sanayisinden eylülde 634 milyon dolarlık ihracat

03.10.2026 - 15:26 | Son Güncellenme:

#Savunma Sanayisi#Havacılık İhracatı#Ekonomik Başarı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisinin eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artışla 634 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

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Savunma ve havacılık sanayisinden eylülde 634 milyon dolarlık ihracat

Görgün, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, savunma sanayisinin ihracat performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Savunma ve havacılık sanayisinde eylül ayında gerçekleşen ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artarak 634 milyon dolara ulaştığını açıklayan Görgün, ocak-eylül döneminde toplam ihracatın da yüzde 15,6 artışla 6 milyar 926 milyon dolara yükseldiğini vurguladı.

Son 12 aylık ihracatın yüzde 30 artışla 10 milyar 941 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Görgün, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu rakamların arkasında yüksek katma değerli ürünlerimiz, mühendislik yetkinliğimiz, üretim kabiliyetimiz ve dünyanın farklı coğrafyalarında geliştirdiğimiz işbirlikleri var. Başkanlığımız koordinasyonunda ihracat odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor, savunma sanayimizin uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmaya devam ediyoruz. Savunma sanayimize verdikleri destek için tüm ekosistemimiz adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyor, bu başarıda emeği bulunan tüm firmalarımızı ve çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

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