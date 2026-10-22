Sel hasarlarında 5 günlük ihbar süresinin aşılması tazminat hakkını ortadan kaldırmıyor

İstanbul başta olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinde geçen hafta etkili olan şiddetli yağış ve su baskınlarının ardından, hasarların sigorta kapsamında karşılanmasına ilişkin çeşitli sorular gündemdeki yerini koruyor.

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Zorunlu trafik sigortasının sel ve su baskınından kaynaklanan araç zararlarını karşılamama gerekçesi ile bu olayda oluşan konut hasarlarının neden Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değerlendirilmediği öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Kaskoda 5 günlük ihbar süresinin aşılması halinde tazminat alınıp alınamayacağı, dar kapsamlı düzenlenen poliçelere zeyilnameyle sel ve su baskını teminatı eklenmesinin mümkün olup olmadığı da merak ediliyor.

Araç, konut ve iş yeri hasarlarının sigorta kapsamında karşılanmadığı durumlarda izlenebilecek yollar da diğer konu başlıkları arasında bulunuyor.

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Şiddetli yağışlarda oluşan sel hasarları zorunlu trafik sigortası ve DASK kapsamında karşılanmıyor

AA muhabirinin konuya ilişkin Türkiye Sigorta Birliğinden edindiği bilgiye göre, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan Zorunlu Deprem Sigortası yalnızca deprem ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olduğu maddi zararları teminat altına alıyor.

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Bu doğrultuda, sel gibi diğer riskleri güvenceye almak için sel teminatı bulunan "konut sigortası" yaptırılması gerekiyor.

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Zorunlu trafik sigortasında ise sigortalı aracın uğradığı zarar değil, aracın işletilmesi nedeniyle üçüncü kişilere verilen ve işletenin hukuken sorumlu olduğu zararlar teminat kapsamında değerlendiriliyor.

Bu nedenle sel nedeniyle sigortalı aracın kendisinde meydana gelen zararlar trafik sigortası kapsamında değerlendirilemiyor. Selde sürüklenen araçların diğer araçlara verdiği zararlara ise olayın koşullarına göre bakılıyor.

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Aracın yalnızca sel nedeniyle sürüklenmesi, araç sahibine veya işletene yüklenebilecek bir kusur bulunmaması ve araçtaki herhangi bir bozukluğun zarara etkisinin olmaması halinde işletenin hukuki sorumluluğu doğmuyor. Bu durumda trafik sigortasından tazminat ödenmesi de söz konusu olmuyor.

Kaskoda bildirimin gecikmesi zararı artırırsa tazminat tutarı düşebiliyor

Öte yandan, araçlarda sel kaynaklı hasarlar kasko kapsamında değerlendirilirken, Kasko Sigortası Genel Şartları'nda belirtilen 5 iş günlük hasar bildirim süresinin aşılması, tek başına sigortalının tazminat hakkını tamamen ortadan kaldırmıyor.

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Ancak, bildirimin geç yapılması nedeniyle zararda bir artış meydana gelmişse, gecikmenin nedeni ve sigortalının kusuru dikkate alınarak tazminatta indirim yapılması gündeme gelebiliyor.

Bu nedenle sigorta şirketleri, her hasarı kendi koşulları içinde değerlendirerek bildirimin neden geç yapıldığını ve gecikmenin hasarın tespiti veya zarar miktarı üzerinde bir etkisi olup olmadığını inceliyor.

Dolayısıyla, hasarın olaydan 5 gün geçtikten sonra ihbar edilmesi kesinlikle tazminatın ödenmeyeceği veya reddedileceği anlamına gelmiyor.

Sigorta şirketi tarafından hasarın reddedilmesi halinde hak sahibi yasal başvuru yollarına müracaat edebiliyor. Yapılan inceleme sonucunda tazminatın ödenmesi gerektiğine karar verilirse faiz de talep edilebiliyor. Faizin hangi tarihten itibaren uygulanacağı ise somut olayda tazminatın ne zaman ödenebilir hale geldiğine göre belirleniyor.

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Olay sonrası düzenlenen zeyilnameyle geriye dönük sel ve su baskını teminatı sağlanamıyor

Kasko poliçelerinde sel ve su baskını teminatı ana teminatlardan olmayıp, Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları uyarınca ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilecek riskler arasında yer alıyor. Poliçe başlangıcında sel ve su baskını teminatı satın alınmamışsa, poliçe süresi içerisinde sigorta şirketinden teminatın eklenmesi talep edilebiliyor.

Sigorta poliçesinin bir sözleşme olması nedeniyle sigorta şirketleri, sözleşmeye sonradan eklenecek teminatları kendi risk kabul politikaları çerçevesinde değerlendiriyor. Bu değerlendirmede aracın mevcut durumu, bulunduğu bölgedeki risk koşulları, sel olayından etkilenip etkilenmediği ve benzeri hususlar dikkate alınabiliyor.

Öte yandan, gerçekleşmiş ve taraflarca bilinen bir sel hasarının, olaydan sonra düzenlenecek zeyilname ile geriye dönük olarak teminat altına alınması mümkün olmuyor. Türk Ticaret Kanunu uyarınca, sözleşme veya teminat değişikliği yapılırken rizikonun gerçekleşmiş olduğu taraflarca biliniyorsa geçmişe etkili sigorta geçersiz sayılıyor.

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Dolayısıyla afet sonrasında yapılacak teminat genişletmeleri, kabul edilmeleri halinde esas itibarıyla zeyilnamenin yürürlük tarihinden sonraki rizikolar bakımından sonuç doğuruyor. Gelen zeyil talepleri her sigorta şirketi tarafından kendi risk politikaları ve sigortacılık tekniği çerçevesinde değerlendiriliyor.

Sigorta kapsamında karşılanmayan zararlarda hukuki yollara başvurulabiliyor

Kasko poliçesi bulunmayan veya poliçesinde sel ve su baskını teminatı yer almayan araç sahiplerinin zararları sigorta sektörü kapsamında karşılanamıyor.

Zararın oluşumunda üçüncü bir kişinin kusurlu eyleminin bulunması halinde, genel hükümler çerçevesinde ilgili kişilere karşı hukuki yollara başvurulabiliyor. Bu tür durumların değerlendirilmesi sigorta sektörünün görev ve yetki alanı dışında kalırken, olayın özelliklerine göre hukuki inceleme yapılması gerekiyor.

Bu nedenle zarar görenlerin hasarı fotoğraf ve videolarla belgelemeleri, varsa resmi tutanak ve tespitleri muhafaza etmeleri, sorumluluk bulunduğunu düşündükleri durumlarda ise hukuki destek almaları tavsiye ediliyor.