Selçuk Bayraktar’dan TEKNOFEST Mavi Vatan’da dikkat çeken mesajlar: Gençlerimiz dünyaya damgasını vuracak

CNN TÜRK Özel Haberler Müdürü Fulya Öztürk’ün sorularını yanıtlayan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan’ın hedeflerini, Türkiye’nin savunma sanayiindeki dönüşümünü ve gençlerin bu süreçte üstleneceği rolü anlattı. Bayraktar, Türkiye’nin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunmasının stratejik önem taşıdığını vurgularken, teknoloji alanında verilen mücadelenin yalnızca teknik değil aynı zamanda bağımsızlık odaklı bir mücadele olduğunu söyledi.

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Gölcük’te gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan’a vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Bayraktar, etkinliğin daha ilk günlerden büyük bir kalabalığa ulaştığını ifade etti.

Bayraktar, “İlk gün belki bu kadar kalabalık olmaz diye düşünmüştüm ama hiç beklemiyordum. Çok yoğun bir kalabalık var” dedi. Etkinliğin Gölcük’te ikinci kez gerçekleştirildiğini hatırlatan Bayraktar, Deniz Kuvvetleri’nin de organizasyon için kapsamlı bir hazırlık yaptığını belirtti.

BAYRAKTAR’DAN ZİYARETÇİLERE YOĞUNLUK UYARISI

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TEKNOFEST Mavi Vatan’a katılımın oldukça yüksek olduğunu dile getiren Bayraktar, özellikle hafta sonunda kalabalığın daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Vatandaşlara perşembe ve cuma günlerini öneren Bayraktar, “Hafta sonu daha da yoğun olacak. İyi bir deneyim için perşembe ve cuma daha uygun” ifadelerini kullandı.

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“MAVİ VATAN BİLİNCİNİ TÜM NESİLLERİMİZE AŞILAMAK İSTİYORUZ”

Gölcük’ten dünyaya nasıl bir mesaj verildiğinin sorulması üzerine Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan’ın en önemli misyonlarından birinin toplumda Mavi Vatan bilincini güçlendirmek olduğunu söyledi.

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Türkiye’nin kara toprakları kadar deniz yetki alanlarının da stratejik değere sahip olduğuna işaret eden Bayraktar, Mavi Vatan’ın bağımsızlık, egemenlik ve ekonomik refah açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Bayraktar, gençlerden çocuklara kadar toplumun tüm kesimlerine bu bilinci kazandırmayı amaçladıklarını ifade ederek, etkinliğin bu nedenle düzenlendiğini söyledi.

“DENİZLER TİCARET VE ENERJİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN STRATEJİK”

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Dünyanın büyük teknolojik ve stratejik değişimlerden geçtiğine dikkat çeken Bayraktar, küresel güç ve üretim dengelerinin yeniden şekillendiğini söyledi.

Bu süreçte denizlerin yalnızca coğrafi alanlar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Bayraktar, denizlerin dünya ticareti, enerji kaynakları ve güvenlik açısından kritik bir konumda olduğunu vurguladı.

Bayraktar, Türkiye’nin geleceğinde yüksek teknoloji üreten gençlerin belirleyici olacağını kaydederek, “Sadece enerji kaynakları değil, yüksek teknolojiyle yüksek katma değer üretebilen nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz” mesajını verdi.

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TEKNOFEST’TE DENİZ TEKNOLOJİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında çok sayıda teknoloji yarışmasının gerçekleştirildiğini belirten Bayraktar, özellikle insansız deniz sistemleri alanında gençlerin geliştirdiği projelere dikkat çekti.

Festival alanında teknoloji yarışmalarının yanı sıra SAT ve SAS komandolarının gösterilerinin de gerçekleştirildiğini aktaran Bayraktar, yerli ve milli deniz platformlarının da vatandaşların ziyaretine açıldığını ifade etti.

Bayraktar, özellikle gençlerin ve çocukların denizcilik ile savunma teknolojilerine gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.

1,6 MİLYON ÖĞRENCİ 64 FARKLI YARIŞMAYA BAŞVURDU

TEKNOFEST’in 2018 yılında başlayan yolculuğunun bugün büyük bir teknoloji hareketine dönüştüğünü ifade eden Bayraktar, artık bir “TEKNOFEST kuşağının” oluştuğunu söyledi.

Bayraktar, yaklaşık 1,6 milyon öğrencinin 64 farklı teknoloji yarışmasına başvurduğunu belirterek, bu yarışmaların Türkiye’nin gelecekteki teknolojik kapasitesi açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

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“YÜKSEK TEKNOLOJİYİ GENÇ TAKIMLAR GELİŞTİRİYOR”

Savunma sanayiinde elde edilen başarıların diğer teknoloji alanlarına da yayılmasını hedeflediklerini söyleyen Bayraktar, gençlerin dünyadaki teknolojik dönüşümün ana aktörlerinden biri olduğunu belirtti.

Bayraktar, “Yüksek teknolojiyi genç takımlar geliştiriyor” diyerek TEKNOFEST yarışmalarına yapılan yoğun başvurunun Türkiye’de tabandan yükselen güçlü bir teknoloji hareketinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Yüz binlerce takımın farklı kategorilerde yarışmalara katıldığını kaydeden Bayraktar, bu ilgiyi “büyük bir dip dalgası” olarak değerlendirdi.

SADECE BİR YARIŞMAYA 4 BİN 100 TAKIM BAŞVURDU

Gençlerin insansız deniz sistemlerine gösterdiği yoğun ilgiye dikkat çeken Bayraktar, yalnızca bu alandaki bir yarışmaya 4 bin 100 takımın başvurduğunu söyledi.

Bu rakamın yaklaşık 20 bin öğrenci anlamına geldiğini belirten Bayraktar, TEKNOFEST çatısı altında bunun gibi 64 farklı yarışma düzenlendiğini aktardı.

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Bayraktar; tarım teknolojileri, roket teknolojileri, insansız hava araçları ve akıllı otonom sistemler gibi pek çok farklı alanda gençlerin projeler geliştirdiğini söyledi.

İSRAİL VE SURİYE SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Fulya Öztürk’ün İsrail’in bölgedeki saldırıları ve Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişiyle ilgili sorusu üzerine Bayraktar, Türkiye’nin teknoloji alanında yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti.

Bayraktar, Türkiye’nin başta savunma sanayii olmak üzere teknolojinin farklı alanlarında ortaya koyduğu seferberliğin dışarıdan gelebilecek baskılara karşı önemli bir cevap olduğunu savundu.

“Teknolojinin tüm alanlarındaki adeta bir seferberlik haliyle, başta savunma sanayii olmak üzere verdiğimiz mücadele, küresel emperyalizmin bize kurduğu tuzaklara karşı en büyük ve en önemli cevaptır” ifadelerini kullandı.

“PARASIYLA DAHİ ALAMADIĞIMIZ SİSTEMLERİ KENDİMİZ GELİŞTİRDİK”

Türkiye’nin geçmişte savunma sistemlerini yurt dışından temin etmekte çeşitli sorunlarla karşılaştığını belirten Bayraktar, yerli savunma sanayiinin gelişmesinin Türkiye’nin hareket kabiliyetini artırdığını söyledi.

Türkiye’nin kendi insansız hava araçlarını, mühimmatlarını ve farklı savunma teknolojilerini geliştirmesiyle önemli bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Bayraktar, bu teknolojilerin terörle mücadelede de kritik bir rol oynadığını dile getirdi.

“DOST VE KARDEŞ COĞRAFYALARIN BAĞIMSIZLIĞINA DA KATKI SAĞLADIK”

Türkiye’de geliştirilen yüksek teknoloji ürünlerinin sadece ülke içinde kullanılmadığını, farklı ülkelere de ihraç edildiğini söyleyen Bayraktar, bu durumun dost ve kardeş ülkelerin bağımsızlık ve egemenlik kapasitelerini de güçlendirdiğini ifade etti.

Baykar’ın gelirlerinin büyük bölümünü ihracattan elde ettiğini belirten Bayraktar, şirketin küçük bir ekiple başlayan yolculuğunun bugün uluslararası ölçekte bir başarı hikâyesine dönüştüğünü söyledi.

“TÜRKİYE’NİN YÜZLERCE, BİNLERCE BAŞARI HİKÂYESİ OLSUN İSTİYORUZ”

Baykar’ın hikâyesini örnek gösteren Bayraktar, Türkiye’den benzer şekilde yüzlerce ve binlerce teknoloji girişiminin çıkmasını hedeflediklerini söyledi.

“Biz istiyoruz ki bunun gibi yüzlerce, binlerce hikâyesi olacak Türkiye’nin” diyen Bayraktar, verilen mücadelenin yalnızca teknolojik boyutla sınırlı olmadığını vurguladı.

Bayraktar, “Sadece teknolojik bir mücadele değil. Aynı zamanda zihinsel bir devrim” ifadelerini kullandı.

GENÇLERİN HEDEFİ MÜHENDİS OLMAK

Canlı yayın sırasında TEKNOFEST alanındaki gençlerle de sohbet eden Bayraktar ve Fulya Öztürk, yarışmacılara Mavi Vatan’ın kendileri için ne ifade ettiğini sordu.

Manisa’dan etkinliğe gelen gençler, kara, hava ve deniz teknolojilerini aynı noktada görebildiklerini belirterek TEKNOFEST ekosisteminin bir parçası olmak istediklerini söyledi.

Genç yarışmacılar, gelecekte mühendis olmak ve özellikle su altı sistemleri alanında çalışmalar yapmak istediklerini ifade etti.

“BİRİLERİ RAHATSIZ OLSA DA KERVANI YÜRÜTMEYE KARARLIYIZ”

Türkiye’nin teknoloji ve savunma sanayii alanındaki çalışmalarına yönelik eleştirilere de değinen Bayraktar, Türkiye’nin bağımsızlık hedeflerinden geri adım atmayacağını söyledi.

Bayraktar, “Biz asla yüzyıllar boyunca Türk milleti olarak bize vurulmak istenen prangalara boyun eğmedik” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların genç nesillerle birlikte devam edeceğini vurgulayan Bayraktar, “Birileri rahatsız olsa da biz bu kervanı nesillerimizle beraber yürütmeye kararlıyız” dedi.

BAYKAR ÇALIŞANLARININ YAŞ ORTALAMASI 29

Gençlerin teknoloji geliştirme sürecindeki rolüne dikkat çeken Bayraktar, Baykar’daki çalışanların yaş ortalamasının 29 olduğunu söyledi.

Genç mühendislerin Bayraktar TB3, AKINCI ve KIZILELMA gibi projelerde görev aldığını belirten Bayraktar, genç yaşta mühendislerin dünyada ilk olarak nitelendirilebilecek sistemlerin geliştirilmesinde sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

“BURADAKİ GENÇLER DÜNYAYA DAMGASINI VURACAK”

TEKNOFEST yarışmalarına katılan gençlere güvendiğini belirten Bayraktar, festival alanındaki öğrencilerin gelecekte Türkiye için kritik teknolojiler geliştireceğini söyledi.

Bayraktar, gençlerin Türkiye’yi daha güçlü ve bağımsız hale getirecek projelerde görev alacağına inandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Buradaki kardeşlerimiz de dünyaya damgasını vuracak. Ülkemizi müreffeh ve bağımsız kılacak. Aynı zamanda ülkemizi savunmamız gerektiğinde savunmamızı sağlayacak teknolojileri ve silahları geliştirecekler.”

16 YAŞINDAKİ GENÇTEN SU ALTI TEKNOLOJİSİ

Canlı yayında 16 yaşındaki bir yarışmacının geliştirdiği su altı sistemi de gündeme geldi.

Manisa’dan yarışmaya katılan genç, geliştirdikleri sistemle hedeflere yönelik görevler gerçekleştirmeyi amaçladıklarını anlattı.

Festival alanında farklı okullardan gelen öğrencilerin geliştirdiği su altı araçları da sergilenirken gençler, bugün küçük ölçekli olarak hazırladıkları sistemleri gelecekte geliştirerek Türkiye’nin kullanımına sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

TEKNOFEST KUŞAĞINA GELECEK MESAJI

Selçuk Bayraktar’ın açıklamalarında en fazla öne çıkan başlıklardan biri ise gençler oldu. Bayraktar, Türkiye’nin savunma sanayiinde son yıllarda elde ettiği kazanımların kalıcı hale gelmesi için yeni nesillerin teknoloji üretme kapasitesinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

TEKNOFEST yarışmalarının bu açıdan yalnızca bir festival ya da yarışma organizasyonu olmadığını belirten Bayraktar, gençlerin erken yaşlardan itibaren mühendislik, savunma, havacılık, denizcilik ve ileri teknoloji alanlarında deneyim kazanmasının Türkiye’nin geleceğine doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

Bayraktar’a göre TEKNOFEST kuşağının geliştireceği teknolojiler, Türkiye’nin hem ekonomik refahında hem de bağımsızlığının güçlendirilmesinde önemli rol oynayacak.