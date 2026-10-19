Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaSelden etkilenen Ayazağa'da kentsel dönüşüm ofisi hizmete açıldı
HaberlerUzmanpara

Selden etkilenen Ayazağa'da kentsel dönüşüm ofisi hizmete açıldı

19.10.2026 - 12:57 | Son Güncellenme:

#Ayazağa#Sel#Kentsel Dönüşüm

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, sel ve su baskınlarından etkilenen Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde kurulan Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde vatandaşlarla görüşmelere başladıklarını söyledi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Selden etkilenen Ayazağada kentsel dönüşüm ofisi hizmete açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, hizmete açılan ofiste yaptığı açıklamada, Valiliğin koordinasyonunda AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Kızılay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ilgili kurumların sahada görev yaptığını anlattı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Belediyelerin de desteğiyle öncelikle vatandaşların güvenliğinin sağlandığını, geçici barınma ve gıda ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Alp, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sahada yaptığı tespitlerin ardından dere ıslahı kapsamında kaldırılması gereken yapıların yıkımına başlandığını belirtti.

Alp, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının Valilikle koordinasyon içinde 2 gün boyunca yıkım gerçekleştirdiğini, son yapının yıkımının da devam ettiğini kaydetti.

Dere ıslahı çalışmalarının İSKİ tarafından gerçekleştirileceğine dikkati çeken Alp, bu çalışmaların gelecekte yaşanabilecek afetlere karşı önlem alınması açısından öncelik taşıdığını vurguladı.

Haberin Devamı
İkinci el araç piyasası bunu konuşuyor! Vatandaşa 'sel' uyarısı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİkinci el araç piyasası bunu konuşuyor! Vatandaşa 'sel' uyarısı!Haberi Görüntüle

AYAZAĞA'DA İKİ DÖNÜŞÜM SEÇENEĞİ SUNULUYOR

Haberin Devamı

Alp, bölgede kalıcı çözümler için iki farklı dönüşüm modeli üzerinde çalışıldığını belirterek, şöyle devam etti:

Haberin Devamı

"Bugün içinde bulunduğumuz ofis, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın ofisi. Kalıcı çalışmalarda kentsel dönüşüm faaliyetlerimiz için vatandaşlarımızla görüşmelere başladık. İki önemli seçenek sunuldu. Birinde, yaklaşık 2 yıldır İstanbul ilimizde devam eden 'Yarısı Bizden' kampanyasını vatandaşlarımıza altını çizerek daha da anlatmaktayız. Bu kampanya kapsamında 39 ilçemizde İstanbul'da yaklaşık 118 bin bağımsız birim vatandaşlarımız komşularıyla anlaşıp istediği müteahhitle görüşmesini sağlayıp Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızdan 875 bin lira kredi, 875 bin lira hibe ve 125 bin lira taşınma desteği alarak çalışmalarını, dönüşümlerini bizlerin desteğiyle sürdürmekte."

Haberin Devamı

İkinci seçeneğin alan bazlı dönüşüm olduğunun altını çizen Alp, Ayazağa'da vatandaşların komşularıyla bir araya gelmesi ve alan bazlı bir dönüşüm talep etmeleri durumunda Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca projelendirileceğine işaret etti.

Haberin Devamı
İstanbul'daki selin yaraları sarılıyor! Esnafa nakdi destekte ilk ödemeler başladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİstanbul'daki selin yaraları sarılıyor! Esnafa nakdi destekte ilk ödemeler başladıHaberi Görüntüle

"MALİYETLERİ HESAP EDİYORUZ"

Alp, tespitlerin yapılmasından ve yapıların yıkılmasından sonra Bakanlığın kuruluşu olan TOKİ eliyle yapım faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini anlattı.

Alan bazlı dönüşümde vatandaşların ödeme koşullarına ilişkin bilgi veren Alp, "Alan bazlı dönüşümlerde vatandaşlarımızın mevcut kıymet takdirlerini ve maliyetleri hesap ediyoruz. Bunun üzerinden Cumhurbaşkanlığı kararıyla indirimler sağlanıyor. Vatandaşın ödemesi uzun vadede kolaylıklarla sağlanıp dönüşüm gerçekleştiriliyor." dedi.

Haberin Devamı

Her iki yöntemle yapılan dönüşümün de İstanbul ve Ayazağa için önemine işaret eden Alp, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmaları aktardı.

Alp, İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında dönüşümünü sürdüren veya tamamlayan 118 bin bağımsız birim bulunduğunu, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ eliyle yürütülen alan bazlı çalışmalarda 128 bin bağımsız birime ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı tren müjdesi! Ankara-Kayseri arası kısalıyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı tren müjdesi! Ankara-Kayseri arası kısalıyorHaberi Görüntüle

"BİZ, BÜTÜN AYAZAĞA'YI DÖNÜŞTÜRMEK İSTERİZ"

Ayazağa'da kurulan ofisin vatandaşlar istediği sürece açık kalacağını, her iki dönüşüm yöntemi hakkında bilgilendirme yapılarak uzlaşma süreçlerinin yürütüleceğini kaydeden Alp, "Hedefimiz 2027 yılı içerisinde Ayazağa bölgesinde ada bazlı en az 2-3 adayı dönüştürecek şekilde çalışmaları gerçekleştirmek. Biz, bütün Ayazağa'yı dönüştürmek isteriz. Çünkü selle birlikte detaylı tespitlerimizde yapıların ruhsatsız, kaçak, ekonomik ömrünü tamamladığı, sadece selle de ilgili değil, köhneleşmelerin olduğunu gözlemlemekteyiz." diye konuştu.

80 yaşında gelir kapısı oldu! Kilosunu 750 liradan satıyor: Hiç makine kullanmıyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR5 saat kaynatıyor! Kilosunu 750 liradan satıyor: 80 yaşında gelir kapısı olduHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
A Milli Takımda Sergen Yalçın iddiası TFF son kararını yarın açıklayacak
A Milli Takım'da Sergen Yalçın iddiası! TFF son kararını yarın açıklayacak
Volkswagenden binlerce çalışanına kötü haber 2030 yılına kadar sıfır zam planı
Volkswagen'den binlerce çalışanına kötü haber! 2030 yılına kadar sıfır zam planı!
Mehmet Çabuk cinayetinde kan donduran ifade: Çocuklarım babasının cenazesi üzerinde oyun oynadı
Mehmet Çabuk cinayetinde kan donduran ifade: Çocuklarım babasının cenazesi üzerinde oyun oynadı
İstanbulda 5 bin kişinin katıldığı konserdeki gizem çözüldü 2 ölümün nedeni belli oldu
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserdeki gizem çözüldü! 2 ölümün nedeni belli oldu
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirZ kuşağının prekarya sınıfı krizi...
Tunca Bengin
Tunca BenginÖzel’in tek rakibi CHP!..
Cem Kılıç
Cem KılıçEmeklinin gözü aralık zammında
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerMeclis, Mekke İttifakı’nı bekliyor
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşSıfır Atık’ta kadın seferberliği
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalPatlamak için başına insan toplanmasını bekleyen bombalar
Güldener Sonumut
Güldener Sonumut‘Made in EU’da Almanya Fransa’ya yaklaştı...
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesHarvard’dan yaşlanmaya meydan okuyan keşif
Asu Maro
Asu Maroİki diva ve parçalanan kimlikler
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özer3. Ulusal Yapay Zekâ Buluşması Kapadokya Üniversitesinde Yapıldı
İlgili Haberler
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bişkek’e gitti TÜRKPA Genel Kurulu’na katılacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bişkek’e gitti! TÜRKPA Genel Kurulu’na katılacak
Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklanmıştı 11 aylık Büşra’dan 40 gündür haber yok
Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklanmıştı! 11 aylık Büşra’dan 40 gündür haber yok
15 yaşındaki çırak dehşeti yaşadı Demir sopa ile dövüldü: Süpürge sapını üzerimizde kırdı
15 yaşındaki çırak dehşeti yaşadı! Demir sopa ile dövüldü: Süpürge sapını üzerimizde kırdı
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme Çelik kasada F serisi 5 adet 1 dolar bulundu
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Çelik kasada F serisi 5 adet 1 dolar bulundu