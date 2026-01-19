'Senato Fed başkan adaylarından memnun olacak'

Canlı Borsa
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçmesi için değerlendirdiği dört harika adaydan herhangi birinden Senato'nun 'oldukça memnun' olacağını söyledi.

19.01.2026 - 09:43 | | Foreks Haber
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, NBC News'e yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçmesi için değerlendirdiği dört "harika" adaydan herhangi birinden Senato'nun "oldukça memnun" olacağını söyledi.

Bessent, "Bankacılık komitesinden neyi görmek istedikleri konusunda muhtemelen yakında haber alacağımıza inanıyorum" dedi. Bessent ayrıca Fed üzerinde gözetim yapılması çağrısında bulunarak, kurumun kendi parasını basabildiğine dikkat çekti.

