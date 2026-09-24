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Fon soruşturmasında 750 milyon liralık tutar donduruldu ve el konuldu

24.09.2026 - 12:20 | Son Güncellenme:

#Sermaye Piyasası Soruşturması#MASAK Soruşturması#Finansal Suçlar

SPK soruşturması kapsamında MASAK ile yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız’a ait 105 milyon lira ile TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken, dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında MASAK ile yapılan çalışmalar sonucunda, fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin lira nakit varlık donduruldu. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Pusula Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 105 milyon lira ile özel bir banka nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el koyma tedbiri uygulandı. Bu kapsamda, üç işlemde dondurulan ve el konulan tutarın toplamı yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı. 

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5 LÜKS ARAÇ MERCEK ALTINDA

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın 26 bin 280 lira taşıt satış bedeliyle 4 farklı kişiye devredildiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Muhammed Yarız'a ait piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lira olan 5 lüks araca el konuldu. Farklı markalardaki bu araçların 7-8 Eylül'de 4 farklı kişiye toplam 26 bin 280 lira "taşıt satış bedeli" karşılığında devredildiği tespit edildi. El koyma tedbiri uygulanan araçlardan 4'ü muhafaza altına alındı, birinin ise bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Fon soruşturmasında 750 milyon liralık tutar donduruldu ve el konuldu

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SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

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Fon soruşturmasında 750 milyon liralık tutar donduruldu ve el konuldu



Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da dün adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in de tutuklanmasına karar verilmişti. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Böylece, soruşturmada tutuklananların sayısı 26'ya ulaşmıştı.

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