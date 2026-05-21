Sert düşüş sonrası petrol piyasası için 2027 yılı uyarısı!

21.05.2026 - 07:57 | Son Güncellenme:

#Enerji Akışı#Petrol Piyasası#İran Krizi

Petrol fiyatları, çarşamba günü yaşanan sert düşüşün ardından perşembe günü toparlandı. Brent petrol, bir günde yüzde 5,6 değer kaybettikten sonra varil başına 105 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü (WTI) ise 99 dolara yükseldi.

Bu hareketin arkasında ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile yürütülen görüşmelerin “son aşamaya” geldiğini açıklaması yatıyor. Trump’ın açıklamaları, piyasaları Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının kısa vadede yeniden başlamasına dair umutlandırdı. Petrol analistleri, Washington ve Tahran arasında yapılacak olası bir anlaşmanın enerji arzındaki belirsizliği azaltabileceğini düşünüyor.

Ancak piyasalardaki çalkantı hâlâ devam ediyor. İran’ın kritik sevkiyat hattını yeniden açıp milyonlarca varil petrolü piyasaya sürmesi ihtimali, yatırımcılar tarafından hâlâ dikkatle izleniyor. Petrol fiyatları, şubat ayında başlayan savaşın ardından hâlâ yüzde 40’tan fazla artış gösteriyor, bu da küresel arzın kırılganlığını gözler önüne seriyor.

Rabobank Küresel Enerji Stratejisti Joe DeLaura, olası bir barış anlaşmasının fiyatları düşürebileceğini ancak “fiziksel piyasaların hâlâ düzensiz durumda olduğunu” belirtiyor. DeLaura’ya göre, Basra Körfezi’nden çıkan petrolün varış noktasına ulaşması 55 güne kadar sürebiliyor, bu süre boyunca stokların azalması devam ediyor.

2027 YILI UYARISI!

ADNOC CEO’su Sultan Al Jaber ise uyarıyor: İran krizinin hemen bitmesi bile Orta Doğu petrol akışlarını tam olarak 2027 yılına kadar toparlayamayabilir. Hürmüz Boğazı’nın kapanması, tarihteki en ciddi arz kesintilerinden biri olarak kaydediliyor.

Son günlerde boğazdaki geçişlerde kısmi bir artış da görüldü. Üç dev petrol tankerinin boğazdan geçmeye çalıştığı gözlemlenirken, İran son 24 saatte 26 geminin geçiş yaptığını açıkladı. Ancak geçmişte Tahran yönetimi, gemi geçiş rakamlarını gerçekten fazla gösterdiği için bu veriler temkinle değerlendirilmelidir.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran konusunda “neler olacağını göreceğiz” dedi. Başkan, bir anlaşma sağlanabileceğini veya İran’ın barış şartlarını kabul etmemesi durumunda “pek hoş olmayan bazı adımlar” atılabileceğini vurguladı. Bu açıklamalar, petrol piyasasında dalgalanma riskini artırırken, yatırımcıların gözlerini bir kez daha Tahran’ın vereceği yanıta çevirmesine neden oldu.

Petrol piyasaları, kısa vadede Hürmüz Boğazı’ndaki geçişler, İran ile olası anlaşmalar ve jeopolitik riskler ile şekillenecek gibi görünüyor. Analistler, fiyatların hâlâ yüksek risk primleri taşıdığını ve piyasadaki dalgalanmanın devam edebileceğini belirtiyor.

Yoğun bakımdaki Haluk Levent'ten haber var
Ev alacaklara kritik uyarı! Konut piyasasında denge değişti
Hatay'da şiddetli sağanak! Köprü çöktü, araçlar sürüklendi: 1 kişi hayatını kaybetti
Eşinin yanında önce çırak sonra usta oldu! 'Bu işi yalnızca erkekler yapmıyor'
Dünya giderek küçülüyor onlar için!..
ALKOLLÜSÜNÜZ!
Hamas'la çözüm çok zor!
Nazan Öncel ile Sezen Aksu farkı!
Nerede radar var?
1.1 milyar dolarlık açık artırma
Zayıflayan Toplumsal Bağışıklık Sistemi ve Müfredat Meselesi
Tenis tutkunları Kemer'de buluştu
Son dakika... Dorukhan Büyükışık dosyası! 26 kişiye gözaltı kararı verildi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Mabel Matiz, Fevza Civelek...
Gençleri siyasete davet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Örgütün tasfiye süreci hızlanacak