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SGK borç yapılandırmasında son günler: İl müdürlükleri hafta sonu da açık

27.08.2026 - 11:58 | Son Güncellenme:

#SGK Borç Yapılandırma#Bakan Vedat Işıkhan#Tecil Ve Taksitlendirme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işveren ve sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları için sağlanan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmaları çağrısında bulundu.

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SGK borç yapılandırmasında son günler: İl müdürlükleri hafta sonu da açık

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında borçların tecil ve taksitlendirilmesi şartlarına ilişkin düzenlemenin 4 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı Düzenlemeyle işveren ve sigortalılara SGK'ye olan borçlarını daha uzun vadede ödeme imkanı sağlandığını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

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"31 Ağustos 2026'ya kadar başvuruda bulunulması ve ilk taksitin ödenmesi halinde yıllık tecil faizi yüzde 29 olarak uygulanıyor. Mevcut tecilli borçların daha uzun vadeyle ve yüzde 29 yıllık tecil faizi üzerinden yeniden yapılandırılmasına imkan sağladık. Bununla birlikte, azami tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı, teminatsız tecil tutarı ise 10 milyon liraya yükseltilmiş durumda. İşveren ve sigortalılarımızın kendilerine sağlanan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmalarını istiyoruz."

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103 BİN İŞVEREN VE SİGORTALI YARARLANDI

Bakan Işıkhan, üretimi, büyümeyi ve istihdamı destekleyecek teşvik ve imkanlarla işveren ve sigortalıların yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, 4 Haziran'dan itibaren 103 bin 852 işveren ve 4/b (BAĞ-KUR) sigortalısının düzenlemeden yararlandığını, toplam 131 milyar 251 milyon lira tutarındaki borcun tecil ve taksitlendirme kapsamına alındığını bildirdi.

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İL MÜDÜRLÜKLERİ BU HAFTA SONU DA AÇIK

Başvuru süresinin sona ermesine kısa bir süre kala yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla SGK'nin ilgili birimlerinin çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Işıkhan, 81 ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezlerinin 29-30 Ağustos hafta sonunda da kesintisiz hizmet vereceğini duyurdu.

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