SGK ile Türk Eczacıları Birliği anlaştı: Reçetelerde yeni dönem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TEB Başkanı Mehmet İrfan Demirci ve beraberindeki heyetle bir araya geldiklerini belirterek şunları ifade etti:

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"Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol'de değişiklik çalışmaları amacıyla ek protokol görüşmesini gerçekleştirdik. Eczacılarımız için önemli gördüğümüz mutabakat sayesinde satış hasılatı baremleri ile reçete hizmet bedellerinin iyileştirilmesini kararlaştırdık. Eczacılarımıza ve meslek sektörüne hayırlı olmasını diliyorum."