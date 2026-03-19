SGK'dan emekliye 'sahte mesaj' uyarısı!
SGK'dan emekliye 'sahte mesaj' uyarısı!

19.03.2026 - 14:14 | Son Güncellenme:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son günlerde vatandaşlara ‘Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz’ şeklinde gelen mesajların sahte olduğunu belirtti.

SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’nın adı kullanılarak ‘Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz’ şeklinde gelen mesajların sahte içerikli olduğunu belirtti ve vatandaşların bu tarz mesajlara aldırış etmemesi gerektiğini ifade etti.

Hürmüz krizinin ardından Irak’tan Adana’ya petrol sevkiyatı başladı: İşte Türkiye’nin kazancı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRHürmüz krizinin ardından Irak’tan Adana’ya petrol sevkiyatı başladı: İşte Türkiye’nin kazancıHaberi Görüntüle

SGK, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu tür mesajlara asla tıklanmaması gerektiğini belirterek, "Sahte mesajlara dikkat. Son günlerde bazı vatandaşlarımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK adı kullanılarak, ‘Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz’ şeklinde gerçeği yansıtmayan mesajlar gönderildiği tespit edilmiştir. Bu mesajlar kesinlikle sahtedir. Resmi kurumlar tarafından SMS veya e-posta yoluyla link gönderilerek ödeme onayı istenmez. Bu tür mesajlardaki bağlantılara asla tıklamayınız. Kimlik, banka veya kişisel bilgilerinizi hiçbir şekilde paylaşmayınız. Bu tür sahte iletilere lütfen itibar etmeyiniz. Aksi halde dolandırıcılığa maruz kalabilirsiniz. Şüpheli durumlarda: Alo 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz. CİMER üzerinden başvuru yapabilirsiniz. SGK il müdürlükleri/merkezlerine şahsen başvurabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

Altın sert çakıldı, yatırımcı panikte! Düşüş sürecek mi? İşte piyasalardaki son rakamlar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın sert çakıldı, yatırımcı panikte! Düşüş sürecek mi? İşte piyasalardaki son rakamlarHaberi Görüntüle
ABD'den flaş açıklama: Bugün en büyük saldırı gerçekleşecek, Tahran'a ölüm yağacak
Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! Yağış, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor: Sıcaklık 4 derece düşecek
APP plaka yasağı sonrası 'karekod' kaosu: Başvurular 5 katına çıktı
Galatasaray'a Manchester City'den dünya yıldızı! Liverpool maçı sonrası sürpriz iddia
Özay ŞendirRİYAD’DA FÜZELERİN GECESİ...
Tunca BenginKontrolsüz savaş!..
Melih AşıkTAHRAN BÜYÜKELÇİSİ
Hakkı ÖcalBu iş kötüye gidiyor
Ali EyüboğluFutbolda dijital devrim
Eren AkaBayrama hazır bir şehir
Çağdaş ErtunaYeniden zirveye çıkabilir mi?
Osman Gençerİftar davetine değer katmak
İstanbul Valiliği 'Zimem defteri' geleneğini sürdürüyor: 73 milyon lira borç kapatıldı
CHP'yi eleştiren Milli Eğitim Bakanı Tekin'den "Tosun Paşa" benzetmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Güney Marmara-Adalar hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi